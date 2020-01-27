Metal işçisi grev kararını fabrikalara astı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Gebze’de düzenlediği mitingde işçiler biraraya gelmiş, beklentileri karşılanmazsa 5 Şubat’ta greve gideceklerini açıklamıştı.
MESS grup toplu sözleşmesinde grev kararı alan ve 5 Şubat'ta greve çıkacağını ilan eden Birleşik Metal, sabah vardiya girişinde MESS kapsamındaki fabrikalara grev kararlarını astı.
Türl Metal Sendikası dün yaptığı açıklamada MESS'den sendikaya görüşme daveti geldiğini açıkladı. Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında taraflar, 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 17.00’da İstanbul MESS Merkez Ofisi’nde bir araya gelecekler.