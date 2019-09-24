Mercedes‘e 870 milyon avro ceza

Mercedes üreticisi Daimler’e dizel emisyonuyla ilgili verileri maniple ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon avro ceza kesildi.

Alman otomobil şirketi Mercedes'in üreticisi Daimler, dizel emisyon verilerini maniple ettiği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

684 BİN ARAÇ SERVİS İÇİN GERİ ÇAĞRILDI

Stuttgart Savcılığı, cezanın Daimler şirketinin araç sertifikasyonuyla ilgili biriminin 2008'den beri denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi nedeniyle kesildiğini belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Böylece dizel emisyonları kısmen normlara uygun olmayan dizel araçlara resmi makamlarca ruhsat verilmiş oldu" denildi. Savcılık, kanıt olarak Federal Otomotiv Dairesi'nin normların çok üzerinde yüksek oranda egzoz emisyonu nedeniyle 684 bin Mercedes model aracın servis için geri çağrılmasına yönelik hazırlanan belgeleri gösterdi.

ALTI HAFTA İÇİNDE YATIRILMASI GEREKİYOR

Daimler, Federal Otomotiv Dairesi'nin suçlamasını geri çevirirken, para cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı. Savcılık, para cezasının Daimler'in emisyon manipülasyonuyla ilgili devam eden soruşturmayla ilgisinin olmadığını, bu yöndeki soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Para cezasının altı hafta içinde şirketin bulunduğu Stuttgart kentinin bağlı olduğu Baden Württemberg eyaletine yatırılması gerekiyor.

VOLKSWAGEN DE BENZER CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Almanya'da daha önce de Volkswagen ile holding bünyesindeki Audi ve Porsche benzer gerekçelerle iki milyar avroyu aşan para cezasına çarptırılmıştı. Stuttgart Savcılığı otomobil parçaları tedarikçisi Bosch şirketine de 90 milyar avro para cezası kesmişti.