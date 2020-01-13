'Türk askeri Libya'ya gitmeyecek' iddiası

Moskova'da Libya gündemli yapılan ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac'ın da katıldığı toplantıda sunulacağı iddia edilen ateşkes anlaşmasının taslak metni sızdırıldı. Metinde, Libya'ya Türk askeri gönderilmesinin durdurulması yönünde bir madde olduğu öne sürüldü.