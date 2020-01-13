'Türk askeri Libya'ya gitmeyecek' iddiası

Moskova'da Libya gündemli yapılan ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac'ın da katıldığı toplantıda sunulacağı iddia edilen ateşkes anlaşmasının taslak metni sızdırıldı. Metinde, Libya'ya Türk askeri gönderilmesinin durdurulması yönünde bir madde olduğu öne sürüldü.
Moskova’da düzenlenen Libya zirvesinde sunulacak ateşkes anlaşmasının taslağı sızdırıldı.
El Arabiya kanalının Arapça sitesinde yayımlanan taslak metinde, "Libya’ya Türk askeri gönderilmesine son verilmesi" maddesi dikkat çekti.
Taslakta ayrıca, ateşkesin Birleşmiş Milletler gözetiminde devam ettirilmesi maddesi de yer aldı.
‘YETKİ PAYLAŞIMI’ İDDİASI
Artı Gerçek'te aktarılan habere göre, El Arabiya’nın yayımladığı metindeki maddeler şöyle:
- Türkiye’nin Libya’ya asker göndermeyi durdurması,
- Ateşkesin uluslararası ve tarafsız bir kurum olarak Birleşmiş Milletler’in gözetiminde sürdürülmesi,
- Her iki tarafın da silahlı güçlerinin koşulsuz olarak kışlalarına geri dönmesi,
- Sadece siyasi bir çözüm aranması,
- Bazı silahlı milislerin silah bırakması,
- Görev ve yetkilerin Trablus ve Bingazi arasında paylaşılması,
- İç savaşın tarafları olan Fayez el Sarraj ile General Halife Hafter’in bağlayıcı bir anlaşma imzalaması ve bu anlaşmadan geri adım atmaması,
- Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na terörle mücadele başta olmak üzere belirli görevler verilmesi, bu görevlerin Sarraj’la işbirliği içinde icra edilmesi,
- Libya’nın petrol ve doğalgaz kuyularının güvence altına alınması görevinin Ulusal Ordu’ya verilmesi, offshore noktaların uluslararası denetim altına girmesi.