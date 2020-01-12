Türkiye'den ateşkes kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ile Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, 'Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır" diye yazdı.

Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 12, 2020

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, bugünden geçerli olması planlanan ve Türkiye ve Rusya'nın ortak olarak duyurduğu ateşkes çağrısını kabul etmişti.