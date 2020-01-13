Rusya'da Libya zirvesi: Hafter ve Serrac Rusya'da bir araya gelecek

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac ile görüşmek üzere dün gece Rusya'nın başkenti Moskova'da gitti.

Libya'da ilan edilen ateşkesin ardından Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

Sputnik'in haberine göre, söz konusu görüşmenin olacağını açıklayan Libyalı kaynak, "Halife Hafter Moskova'ya geldi. Serrac pazartesi günü gelecek. İki ismin Moskova'da müzakere etmeleri bekleniyor" dedi.

Daha önce, Libya için Rus Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Serrac ve Hafter'in en yakın zamanda Moskova'yı Libya'daki çatışmaya yönelik bir anlaşmayı görüşmek üzere ziyaret edebileceğini söylemişti. Dengov açıklamasında şunları ifade etti:

"Kaynaklarıma göre, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac Libya'da daha iyi şartlar oluşturmak adına müzakerelerde bulunmak için Moskova'ya gelecekler. Bir ateşkes anlaşmasının detaylarını tartışmak hatta imzalamak mümkün olabilir."