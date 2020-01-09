5'li zirve sonrası karşılıklı Doğu Akdeniz ve Libya açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan, Fransa, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır ve İtalya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından bir açıklama yayımladı. Bakanlık, toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklamanın bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, dün Yunanistan, Fransa, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır ve İtalya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; “8 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır. Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur. Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.” denildi.

MISIR'DA 5'Lİ LİBYA TOPLANTISINDA TÜRKİYE'YE SUÇLAMA

Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının katılımı ile Kahire'de düzenlenen Libya toplantısı dün yapıldı.

Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dört bakan ortak açıklamada "Üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden bir nitelik taşıyan bu anlaşma, deniz yasalarına aykırıdır ve herhangi hukuki bir sonuç içermemektedir" denildi.

Türkiye'ye BM'nin "tüm yabancı askeri desteği ve silah yardımını" yasaklayan Libya kararına uyması çağrısı yapan 4 ülke, Akdeniz'deki tüm devletlerin egemenliğine tam saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu çerçevede Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü petrol sondaj çalışmalarını kınıyoruz. Ve Ankara'yı tüm yasa dışı arama faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadesi de yer aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, buradaki konuşmasında, "Türkiye'nin Libya'da aşırılık yanlılarına destek vermeye devam ettiğini" iddia ederek, uluslararası toplumun Libya'da fikir birliği oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Şükri, "Uluslararası toplum, aşırılık yanlısı gruplara Türkiye'nin desteğinin devam etmesini durdurmalıdır." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Doğu Akdeniz'deki gaz keşiflerinin kalkınma için daha fazla fırsat sağlayacağını ifade ederek, "Umarız Berlin konferansı başarılı olur." açıklamasında bulundu.

Le Drian, Libya'nın birlik ve istikrarının ülkede diyaloğun tekrar başlatılması ve seçimlerin yapılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Türkiye'nin Libya sorununa müdahalesinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye ile Fayiz es-Serrac hükümeti arasındaki anlaşmaların Akdeniz’de barış ve güvenliği tehdit ettiğini savundu.

İTALYAN DIŞİŞLERİ BAKANI BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısına katılmaması dikkati çekti.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın toplantıya katılanların ortak açıklamasını imzalamadığı belirtildi.

İtalyan Bakan Di Maio dün İstanbul'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.