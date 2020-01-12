Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Libya Ulusal Ordusu, Rusya ve Türkiye’nin ateşkes çağrısını kabul ettiğini duyurdu.

Sözcü General Ahmed el Mismari, ülkenin batısında devam eden askeri operasyonları durdurduklarını açıklayarak, karşı tarafın da ateşkese bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Mismari, ateşkesin ihlal edilmesi durumunda çok sert karşılık verileceğini söyledi.

Ateşkes, Türkiye saati ile bugün 01.00'de başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Libya'da ateşkes çağrı yapmış, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, ilk açıklamasında Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını olumlu karşıladıklarını ancak reddettiklerini açıklamıştı.