Diyarbakır saldırısı davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

HDP’nin Haziran 2015’te Diyarbakır’da düzenlediği seçim mitingine IŞİD’in bombalı saldırısıyla ilgili davada 3 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda HDP’nin 5 Haziran 2015 tarihindeki seçim mitingine IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Davanın karar duruşması bugün Sincan Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılıç, İsmail Korkmaz hakkında anayasayı ihlalden ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişiyi öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli öldürmeye teşebbüsten 104 kez 17 yıl, öldürmeye teşebbüsten 102 kere 14 yıl, tehlikeli madde bulundurmaktan 13 yıl 4 ay ve para cezası verdi. Sanık Burhan Gök’ün ise oy birliğiyle beraatına karar verildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMAYA MÜDAHALE

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre duruşma sonrası saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar, milletvekilleri ile avukatların katılımıyla açıklama yapmak istedi. Polis, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın konuşmaya başladığı sırada Valilik izninin olmamasını gerekçe göstererek kitleye müdahale etti. Kitle "Biz bitti demeden bu dava bitmez", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atarak adliye önünden ayrıldı.