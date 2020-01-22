CHP'li vekilden köprü, otoyol ve tüneller için kamulaştırma çağrısı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Avrasya Tüneli için kamulaştırma çağrısında bulundu.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve geçiş garantisi nedeniyle Hazine’nin kasasından milyonlarca liranın çıktığı tartışmalı projeler için kamulaştırma çağrısında bulunuldu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, devletin Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli'ni kamulaştırması gerektiğini söyledi.

Sözcü'ye yaptığı açıklamada Tarhan, yap-işlet-devret modeliyle kamu yararına işletilebilen bir sistemin olmadığını belirtti ve "Sürekli zarar ediyoruz. Devletin bu yol ve köprüleri kamulaştırması hepsini satın alması gerekir" dedi.

Tarhan "Fiyatları düşürüp, geçişler artınca zaten kâr etmeye başlayacak, en azından geçmeyen araçlar için para ödeme yükünden kurtulacağız. Köprülerinin tamamında kamu zararı oluşturuluyor. Tüm bu köprü ve otoyollarda geçiş garantisi için milyarlarca lira ödeniyor. Geçiş garantisi için ödenen paralarla köprü yapılabilirdi" diye konuştu.

KÖPRÜYÜ KULLANAN YOK

Taşımacılık sisteminin köprü geçişlerinin fiyatları yüzünden büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Tarhan "Körfezi beş dakikaya indirdik diyorlar ama köprüyü kullanan yok. Kamyonculuk sektörü ve taşımacılık sistemi yüksek fiyat politikasından büyük zarar görüyor; bundan etkileniyor ve pazarda satılan her ürün zamlanıyor. Doğal bir şekilde tüm ürünler zincirleme şekilde zamlanıyor" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için geçiş garantisi nedeniyle 2019’da 3 milyar 50 milyon lira, Osmangazi Köprüsü için ise 2016-2019 yılları arasında 3 milyar 799 milyon lira ödendi.