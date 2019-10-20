Cemil Bayık: Suriye'nin kuzeyi Suriye'dir...

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin, 'Kürtler ve Türk devleti savaşsın, iki taraf yenilsin, her iki tarafı da hizmetimize sokalım siyasetini yürütüyorlar' dedi. Rusya ve ABD'nin kendi çıkarları için Kürtleri kurban ettiğini söyleyen Bayık, Suriye'yle YPG arasındaki anlaşmayı desteklerken, 'Kuzey ve Doğu Suriye bölgesi Suriye’nin bir parçasıdır. QSD, YPG, YPJ ve bölge halkı Suriyelidir' diye konuştu.

PKK yöneticisi Cemil Bayık, Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin ANF'ye açıklamalarda bulundu.

'RUSYA VE AMERİKA ÇIKARLARI UĞRUNA KÜRTLERİ KURBAN ETTİ'

Herkesin Rusya ve Amerika’nın kendi çıkarları uğruna Kürtleri kurban ettiğini bildiğini söyleyen Bayık, "Kürt halkı insanlığa hatta onlara da büyük hizmetler etti. IŞİD’e karşı sadece Kürtler durdu. Özgürlük savaşçıları durdu ve çok fazla şehit verdiler. İnsanlığı IŞİD belasından kurtardılar. Herkes Kürtlere borçlu. Borçlarını ödemek yerine IŞİD’e, Erdoğan’a yardım ediyorlar. Ki Erdoğan ve IŞİD Kürtlerden intikam alsın diye. Amerika, ‘YPG-YPJ ile ilişkilerimiz siyasi değil askeri’ diyordu. Hiçbir zaman siyasi ilişkiler geliştirmediler. Hiçbir zaman Demokratik Özerkliği kabul etmediler" dedi.

KÜRTLER VE TÜRK DEVLETİ YENİLSİN, HİZMETİMİZE SOKALIM İSTİYORLAR'

Yaşananları bir uluslararası komplo olarak niteleyen Bayık, “Kürtler ve Türk devleti savaşsın, iki taraf yenilsin, her iki tarafı da hizmetimize sokalım siyasetini yürütüyorlar” diye konuştu.

'YPG SURİYELİDİR'

Bayık, Suriye ile YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin ise şöyle konuştu:

Kuzey ve Doğu Suriye bölgesi Suriye’nin bir parçasıdır. QSD, YPG, YPJ ve bölge halkı Suriyelidir. Kuzey Soğu Suriye’de yaşayan Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ermeniler, Çerkesler, Türkmenler hangi mezhepten kültürden olursa olsunlar ‘Biz Suriye’nin bir parçasıyız, Suriye’nin bütünlüğünü esas alıyoruz’ dediler. Sadece açıklamalarında değil pratiklerinde de bunu ispatladılar. Suriye rejiminin de bu şekilde yaklaşması lazım. Türkiye ulusal Suriye ordusu kurmuşum diyor. Kurduğu ordu Suriye’yi kabul etmiyor, Suriye’ye karşı yeni bir Suriye geliştirmişler. Türkiye bu çetelerle istediği gibi bir Suriye kuruyor. Bu da NATO’nun kapitalist modernitesine hizmet ediyor. Türkiye bir NATO üyesi ve bu çetelerin hepsi Türkiye’ye bağlı.”