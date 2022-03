Madde, Diyalektik ve Toplum'un 2021 yılı cildi çıktı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bilimsel dergisi Madde, Diyalektik ve Toplum'un (MDT) 2021 sayılarından oluşan dördüncü cildi basılı olarak çıktı. Üç ayda bir yayımlanan derginin yeni cildi Yazılama Yayınevi tarafından basıldı. Yıl içinde çevrimiçi ve erişime açık olarak yayınlanan dergi cildi takip eden her yılın ilk aylarında basılı olarak da okurlarına ulaşıyor.

MDT'nin 2021 yılı cildinde birbirinden önemli konular yer alıyor: Pandemi, toplumsal eşitsizlikler ve bilim; Türkiye İşçi Partisi sürecine akademisyenlerin katkısı; dilin evrimi; Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu çalıştay bildirileri; Anadolu tarihinin anlaşılmasında öncü bilim insanları; evrimsel fizyoloji; tarihte bilim; Sovyetler Birliği'nde matematik; 20. yüzyılda sınıf mücadeleleri ve bilim felsefesi; reel sosyalizm ve bilim.

Dergide bu konulardaki makaleler dışında her sayıda ayrı bir söyleşi de yer alıyor. 2021 cildinin söyleşileri arasında Sci-Hub kurucusu Aleksandra Elbakyan, ülkemizde evrim araştırmalarının ve savunusunun önemli isimlerinden Prof. Dr. Aslı Tolun ve Prof. Dr. Cihan Demirci; ortaokuldan bu yanan Hititolog olan Oğuz Soysal ve Türkiye’de hem iklim bilimi hem de iklim diplomasisine büyük katkıları olan Prof. Dr. Murat Türkeş yer alıyor. Derginin her sayısında onlarca bilim insanının emeği geçiyor ve her bir makale hakem değerlendirmesi ve danışmanlığından geçerek dergiye kabul ediliyor.

Yılda dört sayı çıkan derginin basılı yeni cildi Erhan Nalçacı editörlüğünde yayın kurulu tarafından hazırlandı, tasarımını ise Faruk Erol ve Eren Taymaz üstlendi. Cildin kapak resmini ise Ömer Koçağ hazırladı.

Madde, Diyalektik ve Toplum'un dördüncü cildine Yazılama Yayınevi çevrimiçi satış sayfasından ulaşılabiliyor.

Arka kapak yazısından

"İnsan ömrü için uzun, tarih için kısa sayılabilecek bir süredir liberalizm ve dinsel düşüncenin birbirini beslediği bir gericilik döneminden geçiyoruz. 1960 ve 70’lerin emekçi sınıflara yaslanan aydınlanmasından uzağız, dergiler okunmuyor, varsa okunacak gazete tirajları çok düşük, kitaplar sınırlı sayılarda basılıyor.

Madde, Diyalektik ve Toplum dört senedir bu koşullarda emekçi sınıfların dünya görüşüne dayanan bir aydınlanmayı zorluyor. Sadece gericilik döneminde önümüze yığılan metafizik ve idealist tortularla uğraşmıyor, entelektüel bir uyanış, bir merak ve zenginleşen bir tartışma ortamı için de mücadele ediyoruz. Madde, Diyalektik ve Toplum’un dördüncü cildini bu ortamda sunabilmenin sevincini yaşıyoruz, yeni kazandığımız yazarlar, yeni temalar hep bu sürece hizmet ediyor."