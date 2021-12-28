BAA ve BSM'den ortak belgesel: İnsanlığın neden acilen sosyalizme ihtiyacı var?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) ve Bağımsız Sinema Merkezi (BSM) ortak üretimi olan belgesel "Rapor:İnsanlığın neden acilen sosyalizme ihtiyacı var?" yayınlandı.

Belgesel çevre ve iklim değişikliğini konu alıyor ve insanlığın kapitalizmin yarattığı sorunlardan kurtulmak için acilen sosyalizme geçmesi gerektiğini söylüyor.

BAA şimdiye kadar birçok bilim insanının katılımıyla hazırladığı raporları bir araya getiren bir senaryo hazırladı ve BSM sanatçıları titizlikle belgeselin kurgusunu gerçekleştirdiler.

Belgesel BSM TV’den dün yayınlandı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.