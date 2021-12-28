Musk krizi: Uzayı çöplüğe çevirdi, kazalar kapıda

Çin yönetimi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink programı çerçevesinde fırlattığı uydunun Çin'e ait uzay istasyonuna çarpmaması için acil önlem almak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Çin'in bu ayın başında Birleşmiş Milletler'in (BM) uzay kurumuna gönderdiği belgeye göre, Musk'ın roket şirketi SpaceX'in bir birimi olan Starlink Internet Hizmetleri'ne bağlı uydular 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde olmak üzere iki kez Çin'e ait uzay istasyonuyla çarpışma noktasına geldi.

Çin'in BM Uzay İşleri Ofisi'nin web sayfasında yayınlanan belgesinde "Çin Uzay İstasyonu, güvenlik gerekçeleriyle çarpışmayı önleme kontrolünü yürürlüğe koydu" denildi.

'Starlink'in uyduları bir uzay çöpü birikintisinden ibaret'

Pekin yönetiminin açıklamasının ardından Çinli sosyal medya hesapları, Musk'a ve şirketine tepki gösterdi.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan bir kullanıcı, "Starlink'in uyduları bir uzay çöpü birikintisinden ibaret" ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcıysa, Musk'ın uydularını "ABD'nin uzay silahı" olarak niteledi.

Chen Haiying adlı başka bir kullanıcı, "Starlink'in riskleri tamamen ortaya döküldü. Şirketin faaliyetleri yüzünden tüm insan ırkı bedel ödemek zorunda kalacak" paylaşımında bulundu.

1900 uyduyu uzaya konuşlandırdı

SpaceX'in Starlink ağı çerçevesinde 1900'e yakın uyduyu uzaya konuşlandırdığı ve daha fazlasını konuşlandırmayı planladığı belirtiliyor.

Musk, eleştirilerin ardından bir paylaşım yaparak Starlink uydu yörüngelerinin çarpışmaları önleyecek şekilde düzenlendiğini iddia etti.

ABD'li uzay ajansı NASA, Kasım ayı sonunda uzay çöplüğünün yoğunluğu nedeniyle bir uzay yolculuğunu iptal etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Çin, Nisan ayında Tianhe modülünü fırlatmasıyla uzay istasyonunun inşasına başlamıştı. İstasyonun inşasının 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Çin, ayrıca ABD'yi Dış Uzay Anlaşması taahhütlerine uymayarak astronotları tehlikeye atmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lician, ABD'ye anlaşma çerçevesinde sorumlu davranma çağrısında bulundu.