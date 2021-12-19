Erdoğan: Baskı ve şantaja boyun eğmeyen Musk’ı kutluyorum

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacağı iddia edilen Türksat 5B’nin, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle bu sabah uzaya gönderilmesi üzerine konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06:58'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacak olan Türksat 5B'nin uzay yolculuğunun başlaması dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında Space X’in sahibi Elon Musk’ı “Türkiye karşıtı lobilerin şantaj ve baskılarına boyun eğmediği için” tebrik etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz ocakta Türksat 5A’yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış, haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve Space X firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum". (ANKA)