Elon Musk'ın hisse satışı kararının arkasında vergi korkusu var

ABD Kongresi'nde gündeme gelen "milyarder vergisi" uygulanmasının Elon Musk'ı hisse satmaya teşvik etmiş olabileceği iddia edildi.

Cumartesi günü yaptığı bir Twitter anketinde Elon Musk, takipçilerine Tesla'nın hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sordu ve sonuç ne olursa olsun onların görüşlerine uyma sözü verdi. Katılımcıların yüzde 57,9'u satışa evet dedi.

Ancak Musk'ın sonuç ne olursa olsun satışı gerçekleştirmeye niyetli olduğu ihtimali oldukça kuvvetli. Pazar CNBC'de yayınlanan bir haberde Elon Musk'ın önümüzdeki aylarda çok büyük bir vergi borcuyla karşı karşıya kalacağına işaret ederek bu adımı attığı iddia edildi.

Musk'ın Tesla hisselerini satın alma veya satma hakkı gelecek yıl sona eriyor, yani ya bunları kullanmalı ya da milyarlarca dolar kaybetmeli. Hisseleri elinde tutmak için Musk, kazançları üzerinden gelir vergisini ödemek zorunda.

Musk, kendisinin herhangi bir maaş veya nakit ikramiye almadığını öne sürerken, kendisi hisse senedi ve Tesla'nın hisse fiyatındaki kazançlar üzerinden servetine servet katıyor. Cuma günü, Tesla'nın hisselerindeki kazançları yaklaşık 28 milyar dolara ulaştı.

Musk'a 2012'de hisse satın alma veya satma hakkı verildi, ancak bunların süresi Ağustos 2022'de sona eriyor. Satın alma veya satma hakları, çalışanlara sağlanan fayda veya tazminat olarak kabul edildiğinden en üst sıradan gelir seviyelerinde vergilendirilecek.

CNBC, bunun toplamda 15 milyar dolarlık bir vergi oluşturduğunu söylüyor.

Musk vergileri ödemenin tek yolunun hisse senedi satmak olduğunu bir sosyal medya paylaşımında ifade etmişti.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

TMZ'ye göre, Musk hisselerini satarsa ​​en az 25 milyar dolar kaybedecek ve yaklaşık 250 milyar dolara sahip olacak. Bu yaklaşık 200 milyar dolar olan Jeff Bezos'un net değerinden daha fazla.