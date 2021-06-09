ABD'li milyarderler neredeyse hiç vergi ödemiyor

ABD merkezli medya kuruluşu ProPublica, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Warren Buffet gibi ABD'li milyarderlerin vergi beyannamelerine ilişkin İç Gelir Servisi'nin (IRS) 15 yılı aşkın bir dönemi içeren verilerini yayınladı. Veriler, ABD'li milyarderlerin servetlerine karşılık yok denecek kadar az gelir vergisi ödediğini ortaya koydu.

IRS verilerine göre, dünyanın en zengin kişisi olan Amazon sahibi Jeff Bezos, 2007 yılında ve 2011 yılında hiç vergi ödemedi. Tesla'nın sahibi olan dünyanın ikinci zengini Elon Musk'ın da 2018 yılında hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.

Michael Bloomberg'in de son yıllarda hiç vergi ödememeyi "başardığı" belirtilirken, milyarder yatırımcı Carl Icahn'ın iki yıl vergi ödemediği belirtildi. George Soros'un da üç yıl üst üste hiç vergi ödemediği kaydedildi.

ProPublica'nın Forbes'un verilerine dayanarak yaptığı analize göre, ABD'nin en zengin 25 ismi varlıklarını 2014 yılından 2018 yılına dek toplam 401 milyar dolar artırırken, bu isimler bu yıllar içerisinde yoplam 13,6 milyar dolar vergi ödedi. Bu, yalnızca yüzde 3,4'lük bir vergi oranına tekabül ediyor.

Buna karşılık, ABD'li orta sınıf haneler, 2014'ten 2018 yılına kadar net varlıklarını 65 bin dolar artırırken, bu hanelerin vergi ödeme artışları neredeyse aynı miktarda olarak yaklaşık 62 bin dolara dayandı.