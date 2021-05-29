Latin Amerika'da milyarder sayısı yüzde 40, aşırı yoksulluk yüzde 12,5 arttı

Latin Amerika'nın en zenginleri pandemi sırasında borsa manüplasyonları sayesinde servetlerini daha da artırırken aşırı yoksulluk son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Forbes dergisinin son verilerine göre Latin Amerika ve Karayipler'de pandeminin başlamasından bu yana milyarder sayısı yüzde 40 arttı.

2020'nin başında, 76 tane Latin Amerikalı dolar milyarderi bulunurken 2021 Mart ayında açıklanan listeye göre bu sayı 107'ye ulaştı. Pandeminin başında Latin Amerika'daki milyarderlerin toplam serveti toplam 284 milyar dolarken Mayıs ayında yayınlanan 2021 listesinde, 480 milyar dolarlık birikmiş varlık kaydedildi.

Son yıllarda listeye, ailesiyle birlikte 70 milyar dolarlık bir servete sahip olan Meksikalı Carlos Slim (América Móvil'in sahibi) en zengin Latin Amerikalı oldu. Listede ikinciyse, 26 milyar net servet biriktiren Meksikalı Germán Larrea (Grupo México) ve Brezilyalı Jorge Paulo Lemann (Anheuser-Busch InBev) 20 milyardan fazla ile üçüncü sırada.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uzmanları tarafından yapılan veri analizine göre, Latin Amerika milyarderlerinin dörtte üçü bölgenin en kalabalık ülkeleri olan Brezilya veya Meksika vatandaşları.

Öte yandan, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler tarafından 24 Mayıs'ta yayınlanan bir başka araştırma, Latin Amerika'daki aşırı yoksulluğun yüzde pandemi boyunca 12,5 artarak son yirmi yılın en yüksek düzeyine ulaştığını gösterdi.

Rapora göre temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan insan sayısı Honduras'ta yüzde 26,1, Meksika'da yüzde 18,3 ve Ekvador'da yüzde 12,8 arttı.