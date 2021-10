BM: Milyarderlerin servetinin sadece yüzde 0,36'sı 42 milyon insanı kurtarabilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Genel Müdürü David Beasly, Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk gibi milyarderlerin "sadece bir kez öne çıkma" ve küresel açlık sorununu çözmek için servetlerinin minimum yüzdesini sunma zamanının geldiğini söyledi.

CNN verdiği demeçte Beasly, bu insanların yaklaşık 42 milyon insanın hayatını kurtarmak için servetlerinin yüzde 0,36'sını sunmalarının yeterli olacağını ekledi. 64 yaşındaki Beasly, bu acil durumla başa çıkmak için gereken miktarın 6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Genel Müdürü "eğer onlara yardım etmezsek kelimenin tam anlamıyla ölecekler. Bu karmaşık değil" dedi.

İhtiyaç duyulan para Musk'ın varlığının sadece yüzde ikisi

Beasly, Connect the World programına verdiği demeçte, Tesla CEO'su Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'sinin mevcut gıda kıtlığının üstesinden gelmek için yeterli olacağının bir örnek olduğunu söyledi ve "42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolara" ihtiyaç olduğunu yineledi.

Musk'ın net varlığı 289 milyar dolar. Musk pandemi sırasında sağlık önlemlerine karşı çıkmış ve fabrikalarını yoğun bir şekilde çalıştırmaya devam etmişti. Bu süreçte bir sürü işçi fabrikalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Tesla'nın gerçek dışı üretim hedefleri koyduğu, bu hedefleri sağlamak için işçileri bayıltana kadar çalıştırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Fabrikalarda endüstri ortalamasının üzerinde yaralanma olayları yaşanırken, şirket sıklıkla çalışanlarını işten çıkartarak yerlerine yeni işçi alıyor.

Musk daha önce işçilerin haftada 80 saat çalışması gerektiğini de savunmuştu.

Nisan ayında, BM Genel Sekreteri António Guterres, geçen yıl Latin Amerika'daki en zengin insanların servetinin beş milyar dolar arttığını söylemiş ve bölge için bir "dayanışma vergisi" tavsiye etmişti. Söz konusu verginin koronavirüs pandemisi sırasında zarar görenler, pandemiden en ağrı etkilenenler için asgari acil durum geliri sağlamakta kullanılması önerilmişti. Guterres o zaman, bunun uzun vadeli bir krizi önleyeceğini söyledi.

TeleSUR'un aktardığı üzere pandemi sırasında Latin Amerika'da aşırı yoksulluk BM verilerine göre yüzde 12,5'e yükselirken, bölgedeki milyarder sayısı yüzde 31 arttı. Bu arada, pandemi başladığından beri ABD'de milyarderlerin serveti neredeyse iki katına çıktı.

Beasley söyleşide Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı hakkında "Yakıtımız bitti. Çalışanlarımıza ödeme yapma konusunda nakitimiz bitti, paramız tükeniyor ve paramızı alamıyoruz" dedi. Beasley, "Onlardan bunu her gün, her hafta veya her yıl yapmalarını istemiyorum. Eşsiz bir krizimiz var" diyerek zenginlere çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Başkanı, "Tek istediğim net varlığınızın yüzde 0,36'sı" dedi.

BM program başkanı, "Her dört saniyede bir kişi açlıkla bağlantılı nedenlerden ölüyor" dedi ve ABD'deki en zengin 400 kişiye seslenerek, "Ya ailenizden biri, kızınız mı açlıktan ölüyor olsa?" diye sordu.

Beasley, katkıda bulunmasını istediği tüm patronları kendisiyle birlikte seyahat etmeye ve bu küresel gıdaya erişim eksikliği gerçeğini kendi gözleriyle görmeye davet etti.