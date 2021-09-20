Dünyanın en zengin 25 ailesinin serveti pandemide yüzde 22 büyüdü

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.
Listeye göre, Walton ailesi, bu yıl dünyanın en zengini konumunda.
Walton ailesinin son 7 ayda 6 milyar dolarlık Walmart hisselerini likide ettiği belirtiliyor. Bu miktar, ailenin geçen yıl Covid döneminde 1,5 milyon Walmart işçisine ödediği toplam primin iki katından fazla.
Walton ailesi, Walmart'ta 1 milyarı aşkın hissesini doğrudan kontrol etmeye devam ederken, Covid pandemisi döneminde hisse fiyatlarının artışıyla birlikte varlıklarını 23 milyar dolar arttırmış durumda.
Mars ailesinin, Waltonların ardından ikinci en varlıklı aile olduğu kaydedildi. Listedeki en varlıklı 25 ailenin servetlerine, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana 22 oranında artış göstererek 312 milyar dolar eklendi.
Bloomberg'in yayınladığı en varlıklı 25 ailenin listesi şöyle:
1. Walton ailesi
Serveti: 238.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Walmart Inc & Sam's Club
2. Mars ailesi
Serveti: 141.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Mars
3. Koch ailesi
Serveti: 124.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Koch Industries
4. Hermes ailesi
Serveti: 111.6 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Hermes
5. Al Suud ya da Suud ailesi
Serveti: 100 milyar dolar
Ülke: Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.
6. Ambani ailesi
Serveti: 93.7 milyar dolar
Ülke: Hindistan
Şirket: Reliance Industries
7. Wertheimer ailesi
Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Chanel S.A.
8. Johnson ailesi
Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: ABD – Boston
Şirket: Fidelity Investments
9. Thomson ailesi
Serveti: 61.1 milyar dolar
Ülke: Kanada
Şirket: Thomson Reuters
10. Boehringer&von Baumbach ailesi
Serveti: 59.2 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Boehringer Ingelheim
11. Cargill-Macmillan Ailesi
Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.
Serveti: 51.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cargill Inc
12. Albrecht Ailesi
Serveti: 51 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Aldi
13. Lauder ailesi
Serveti: 49.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Estee Lauder
14. Hoffman-Oeri Ailesi
Serveti:47.3 milyar dolar
Ülke: İsviçre
Şirket: Hoffmann-La Roche
15. Mulliez Ailesi – Fransa
Serveti: 45.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Auchan
16. Quandt Ailesi
Serveti: 42.3 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: BMW AG
17. Dassault Ailesi
Serveti: 41.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Dassault Group
18. Newhouse ailesi
Serveti: 41.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Advance Publications
19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi
Serveti: 40.2 milyar dolar
Ülke: Belçika
Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV
20. Cox Ailesi
Serveti: 38.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cox Enterprises, Inc
21. Rausing Ailesi
Serveti: 35.9 milyar dolar
Ülke: İngiltere
Şirket: Tetra Laval
22. Kwok Ailesi
Serveti: 35.6 milyar dolar
Ülke: Hong Kong
Şirket: Sun Hung Kai Properties
23. Pritzker Ailesi
Serveti: 35.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group
24. Ferrero Ailesi
Serveti: 34.5 milyar dolar
Ülke: İtalya
Şirket: Ferrero
25. Johnson Ailesi
Serveti: 33.8 milyar dolar
Ülke: ABD- Wisconsin
Şirket: S. C. Johnson & Son