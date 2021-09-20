Dünyanın en zengin 25 ailesinin serveti pandemide yüzde 22 büyüdü

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.

Listeye göre, Walton ailesi, bu yıl dünyanın en zengini konumunda.

Walton ailesinin son 7 ayda 6 milyar dolarlık Walmart hisselerini likide ettiği belirtiliyor. Bu miktar, ailenin geçen yıl Covid döneminde 1,5 milyon Walmart işçisine ödediği toplam primin iki katından fazla.

Walton ailesi, Walmart'ta 1 milyarı aşkın hissesini doğrudan kontrol etmeye devam ederken, Covid pandemisi döneminde hisse fiyatlarının artışıyla birlikte varlıklarını 23 milyar dolar arttırmış durumda.

Mars ailesinin, Waltonların ardından ikinci en varlıklı aile olduğu kaydedildi. Listedeki en varlıklı 25 ailenin servetlerine, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana 22 oranında artış göstererek 312 milyar dolar eklendi.

Bloomberg'in yayınladığı en varlıklı 25 ailenin listesi şöyle:

1. Walton ailesi

Serveti: 238.2 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Walmart Inc & Sam's Club

2. Mars ailesi

Serveti: 141.9 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Mars

3. Koch ailesi

Serveti: 124.4 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Koch Industries

4. Hermes ailesi

Serveti: 111.6 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Hermes

5. Al Suud ya da Suud ailesi

Serveti: 100 milyar dolar

Ülke: Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.

6. Ambani ailesi

Serveti: 93.7 milyar dolar

Ülke: Hindistan

Şirket: Reliance Industries

7. Wertheimer ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Chanel S.A.

8. Johnson ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar

Ülke: ABD – Boston

Şirket: Fidelity Investments

9. Thomson ailesi

Serveti: 61.1 milyar dolar

Ülke: Kanada

Şirket: Thomson Reuters

10. Boehringer&von Baumbach ailesi

Serveti: 59.2 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: Boehringer Ingelheim

11. Cargill-Macmillan Ailesi

Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.

Serveti: 51.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Cargill Inc

12. Albrecht Ailesi

Serveti: 51 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: Aldi

13. Lauder ailesi

Serveti: 49.3 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Estee Lauder

14. Hoffman-Oeri Ailesi

Serveti:47.3 milyar dolar

Ülke: İsviçre

Şirket: Hoffmann-La Roche

15. Mulliez Ailesi – Fransa

Serveti: 45.9 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Auchan

16. Quandt Ailesi

Serveti: 42.3 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: BMW AG

17. Dassault Ailesi

Serveti: 41.9 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Dassault Group

18. Newhouse ailesi

Serveti: 41.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Advance Publications

19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi

Serveti: 40.2 milyar dolar

Ülke: Belçika

Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV

20. Cox Ailesi

Serveti: 38.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Cox Enterprises, Inc

21. Rausing Ailesi

Serveti: 35.9 milyar dolar

Ülke: İngiltere

Şirket: Tetra Laval

22. Kwok Ailesi

Serveti: 35.6 milyar dolar

Ülke: Hong Kong

Şirket: Sun Hung Kai Properties

23. Pritzker Ailesi

Serveti: 35.3 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group

24. Ferrero Ailesi

Serveti: 34.5 milyar dolar

Ülke: İtalya

Şirket: Ferrero

25. Johnson Ailesi

Serveti: 33.8 milyar dolar

Ülke: ABD- Wisconsin

Şirket: S. C. Johnson & Son