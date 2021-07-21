Bezos'tan 'uzay keyfi' sonrası Amazon işçileri ve müşterilerine 'teşekkür': Siz ödediniz

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket dün Türkiye saatiyle 16.12'de uzaya fırlatıldı. Bezos'la birlikte 4 kişiyi taşıyan araç 10 dakika gibi kısa bir süre sonra dünyaya döndü.

5 yaşından beri uzaya çıkma hayali kurduğunu söyleyen Bezos beraberindeki kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen ile birlikte yolculuğun ardından kovboy şapkasıyla kameralar karşısına geçti.

Soruları yanıtlayan Bezos konuşmasının bir yerinde, yıllarca ağır koşullar altında çalışan ve özellikle pandemi döneminde sömürünün arttığı Amazon çalışanlarını hatırladı. Bezos gülerek "Ayrıca her Amazon çalışanına ve her Amazon müşterisine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bütün bunları siz ödediniz" dedi. Bezos'un bu "espri"si programdakiler tarafından kahkahalarla karşılandı.

Jeff Bezos: "I wanna thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all this." pic.twitter.com/HTLORzbfnY — The Recount (@therecount) July 20, 2021

Bezos uzay yolculuğuna göz diken patronlar arasında yalnız değil. 9 gün önce de milyarder Richard Branson, Virgin Galactic şirketinin roketiyle benzer bir uçuş gerçekleştirmişti. SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk da başarılı uçuş sonrası Bezos'u tebrik eden bir Twitter paylaşımı yaptı.

206 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin patronu olarak bilinen Jeff Bezos, geçen yıl uzay şirketine odaklanacağını söyleyerek Amazon CEO'luğundan ayrılmıştı.

Amazon özellikle pandemi döneminde artan sömürü, günde 14 saate varan çalışma süreleri, düşük ücretler ve çalışanların teslimatları yetiştirebilmek için tuvalet ihtiyaçlarını şişeler kullanarak gidermek zorunda kaldığı ağır koşullarla gündeme gelmişti. Salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığı Amazon tesislerinde işçiler çok sayıda eylem yapmıştı. İşçilerin örgütlenmelerine karşı şirket yönetiminin uyguladığı baskılar da tepki çekmişti.

Bezos sadece pandemi döneminde servetini 70 milyar dolar artırmıştı.

Öte yandan ABD'de zenginlerin keyif için uzay turizmi hevesleri tepkilere yol açıyor.