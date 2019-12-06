Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek eylemi

Doğa Koleji İzmir Bornova ve Mavişehir Kampüslerinde maaşlarını alamayan öğretmenlere destek vermek için veliler eylem yaptı.

Doğa Koleji’nde eğitim emekçileri ödenmeyen maaşları nedeniyle isyan ederken, veliler de öğretmenlere mücadelelerinde destek veriyor.

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü emekçilerine destek için veliler okul önünde bu sabah basın açıklaması yaptı. 70'e yakın öğrenci velisi, kampüs önünde yaptıkları basın açıklamasında, "Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir", "Bu kolejde emek sömürülüyor" yazılı dövizler taşıdı.

Doğa Koleji İzmir Mavişehir Kampüsü'nde de maaşlarının alamayan öğretmenlere destek için veliler okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler. Öğretmenler de bugün 3 derse girmeyerek eylemlerine devam edecekler.

Daha önce İstanbul, İzmir ve Ankara’nın çeşitli noktalarındaki Doğa Kolejleri kampüslerinde eylem yapılmıştı.

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü emekçilerine destek için veliler okul önünde bu sabah basın açıklaması yaptılar #doga koleji pic.twitter.com/K8FwcA74fB — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) December 6, 2019

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