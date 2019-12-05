Doğa Kolejleri'nde eylemler genel merkez önüne taşındı

Dün İstanbul, İzmir ve Ankara’nın çeşitli noktalarındaki Doğa Kolejleri kampüslerinde yapılan eylemler bugün Ataşehir’de bulunan genel merkez önüne taşındı.

Yüzlerce veli okulun durumunu protesto etmek, aylardır maaşları yatırılmayan öğretmenlere destek olmak, bu süreçten olumsuz etkilenen çocuklarının hakkını savunmak için genel merkez önünde biraraya geldi

Veliler yaptıkları açıklamada okul yönetimi tarafından oyalandıklarını söylediler ve bakanlığı göreve çağırdılar.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğa koleji okullarındaki ekonomik sıkıntılar ve kurumun satışı ile ilgili aylardır süren belirsizlik ne yazıkki devam ediyor.

Okulun sahibi, aylardır maaşlarını alamadan hayat mücadelesi veren öğretmenler ile diğer çalışanların ve çocuklarını bu eğitim kurumunda okutan biz velilerin seslerine kulaklarını tıkamış durumda.

Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen yönetmelik ve bu yönetmelik hükümleri ile yönetilmek zorundadır. Dolayısıyla kurumun içinde bulunduğu ve aylar süren finansal sıkıntılar sebebiyle eğitim öğretimde yaşanan aksaklıkları giderebilmek için bakanlıktan gerekli tedbirleri almasını beklemekteyiz.

Veliler olarak kurum yönetimi ile görüşmekteyiz ancak ucu açık belirsiz açıklamalarla veli, öğretmen ve çalışanların maalesef ki artık oyalandığını düşünüyoruz.

Doğa okullarında bu yıl üniversite sınavına hazırlanmakta olan yüzlerce çocuğumuz var ve bu süreçten olumsuz etkilenmeleri kaçınılmazdır. Akademik yönden çocuklarımızın hedeflerine ulaşamamaları okul sahibi ve okul yönetimini vicdanen rahatsız etmeyecek midir?

Öğretmenlerimiz mesleklerine duydukları saygı ve öğrencileri mağdur etmemek adına büyük bir özveri ile bugüne kadar yaşadıkları sıkıntılara katlanmışlardır.

Ancak artık ne biz velilerin ne de öğretmenlerimizin dayanacak gücü kalmıştır.

Aylardır satılacağınıdan bahsedilen okulun satışı neden yapılamıyor?

Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi 65.000 öğrenci ve 10.000'den fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri almıştır?

Milli eğitim bakanlığımız bunca mağduriyet yaşanmaya devam ederken almayı düşündüğü herhangi bir tedbir var mıdır?

Sesimizin duyulması ve bu ülkenin umudu binlerce gencin aileleriyle beraber mağdur olmaması için ilgili tüm kurum ve kuruluşun bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.”