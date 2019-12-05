Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü'nde de öğretmenler iş bıraktı

Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü'nde çalışan öğretmenler maaşlarının ödenmemesi ve okul yönetiminin uyguladığı mobbing nedeniyle iş bıraktılar.

Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü birinci kademe öğretmenleri maaşlarının ödenmemesi ve okul idaresinin uyguladığı mobbing nedeniyle bugün iş bıraktılar.

Daha önce 10 Aralık’a kadar maaşların ödenmesini bekleyeceklerini, ödenmemesi durumunda iş bırakma kararı alacaklarını belirten ikinci kademe öğretmenleri birinci kademe ile görüşerek birlikte hareket etme kararı aldılar.

Alınan karar doğrultusunda Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü birinci ve ikinci kademe öğretmenleri 10 Aralık'a kadar maaşlarının ödenmesini bekleyeceklerini, ödenmemesi durumunda iş bırakma eylemi yapma kararı aldılar.

Okul idaresinin ise, farklı kademelerde çalışan öğretmenleri birbirlerini düşürmeye çalıştığı ve istifaya zorladığı ileri sürülüyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan öğretmenler, mücadelede kararlı olduklarını ifade ettiler.

Bugün İstanbul Ataşehir'de de yüzlerce veli Doğa Kolejleri'nin durumunu protesto etmek, aylardır maaşları yatırılmayan öğretmenlere destek olmak, bu süreçten olumsuz etkilenen çocuklarının hakkını savunmak için genel merkez önünde bir araya gelmişti.