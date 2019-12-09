Avrupa Komünist Toplantısı başladı: Buradayız, buz kırıldı, yol açıldı

32 ülkeden 38 komünist ve işçi partisi temsilcisi, Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu binasında toplandı. Toplantının ana gündemini antikomünizmle mücadele oluşturuyor.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) ve partinin Avrupa Parlamentosu'ndaki bağlantısız (Non-inscrits) milletvekili Kostas Papadakis'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Komünist Toplantısı başladı. "Avrupa'nın Komünist ve İşçi Partileri Antikomünizme Karşı" başlığı ile düzenlenen toplantıya, tüm Avrupa'dan 32 ülkede faaliyet gösteren 38 parti katılıyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) de temsil edildiği toplantı, Kostas Papadakis'in katılımcı partileri selamlaması ile başladı. Yunanistan Komünist Partisi adına konuşan Genel Sekreter Dimitris Koutsoumbas, üç ay önce Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve komünizmi faşizm ile eşitleme iddiasında bulunan önergeyi kınayarak sözlerine başladı.

Koutsoumbas şunları söyledi:

"Avrupa’da 'komünizm hayaletinin dolaştığı'nın ifade edilmesinden 171 yıl sonra hâlâ bu hayalet ile mücadele sürüyor. Avrupa Parlamentosu’nda, geçen Eylül ayında, Avrupa Halk Partisi, sosyal demokratlar, liberaller, yeşiller ve muhafazakârlar tarafından antikomünist bir önerge kabul edildi. 171 yıl önce de, bugün olduğu gibi Avrupa’da düzenin siyasi güçleri, sömürünün ortadan kalkması, yeni sosyalist-komünist toplumun ortaya çıkması, adaletin sağlanması anlamına gelen 'komünizm hayaleti' ile uğraşıyordu. Bu hayalet bugün de onlara korku salmaya devam ediyor."

Önergenin tarihi yeniden yazmaya yeltendiğini vurgulayan Koutsoumbas sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yalnızca komünistlere karşı bir önerge değil, 2. Dünya Savaşı'dan faşizmi dize getiren Kızıl Ordu'nun, Sovyetler Birliği'nin, faşizm karşıtı ulusal kurtuluş mücadelelerini yürüten komünistlerin ve Avrupa'nın tüm militanlarının çabalarını da yok saymaya yönelik bir hamledir. AB’nin bu önergesi yeni bir Nürnberg mahkemesinin; fakat bu sefer komünizm için, kurulmuş olması anlamına gelmektedir."

Koutsoumbas, komünizmin devrimci ideallerinin halklara ilham vermeye devam ettiğini ve tüm korkuların bundan kaynakladığını da dile getirdi.

'BURADAYIZ, BUZ KIRILDI, YOL AÇILDI'

"Ancak buradayız, buz kırıldı, yol açıldı" diyen Koutsoumbas, burjuva sınıfının halk karşıtı planlarını hayata geçirmek için, komünist partilere saldırmaktan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Koutsoumbas şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Buna karşı Avrupa'da ve her ülkede, emek hareketlerinin gelişmelere belirleyici müdahaleler yapmaları gerekmektedir. Zira emekçiler, antikomünist saldırıların kendi haklarına karşı saldırılar ile kol kola gittiğini görmekte, deneyimlemektedir. Komünist partiler devrici teori ve pratiği bütünleştirmek, uluslararası komünist harekette geçmiş dönemde yapılan hataların üstesinden gelmek ve stratejik sektörlerde emek hareketlerinin etkili mücadeleler geliştirmesini sağlamak konusunda yol almaktadır. Antikomünizmle mücadele etmenin, kapitalist barbarlığın sonunu getirme ve sosyalizmi kurmanın yolu buradan geçmektedir."

Gün boyu sürecek olan toplantıda partiler, antikomünizm ile mücadelede geliştirilecek ortak stratejileri ve mücadele yöntemlerini tartışacak.