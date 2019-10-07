AP'nin antikomünist önergesine karşı aydınlardan imza kampanyası

Türkiye'de aydınlar, Avrupa Parlamentosu’nda 18 Eylül tarihinde kabul edilen antikomünist önergeye karşı bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya birçok hukukçu, akademisyen ve sanatçı katıldı.

Türkiye'de aydınlar, Avrupa Parlamentosu’nda 18 Eylül tarihinde kabul edilen antikomünist önergeye karşı bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya birçok hukukçu, akademisyen ve sanatçı katıldı.

İmza kampanyası metni ve kampanyaya katılan isimler şöyle:

AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN KOMÜNİZM KARŞITI KARARINI PROTESTO EDİYORUZ

Avrupa Parlamentosu’nda 18 Eylül 2019 tarihinde kabul edilen, “Avrupa’nın geleceği için Avrupa’nın hafızası” başlıklı, komünizmi totaliterlik adı altında Nazizm’le eşitleyen önergeyi şaşkınlıkla karşıladık.

Bu karar komünist rejimleri soykırımla suçlayan, komünizmi yargılanması gereken bir ideoloji olarak şeytanlaştıran, son derece tehlikeli ve kabul edilemez bir adımdır. İkinci Dünya Savaşı’na yol açan gelişmeleri son derece taraflı bir şekilde ele almakta, Sovyetler Birliği’ne karşı düşmanca düşüncelerle yazıldığı belli olmaktadır.

Önergeyi kabul eden vekiller şu soruları cevaplamalıdır:

Almanya’nın 30’larda İspanya İç Savaşı’nda faşistlere destek vermesini “müdahalesizlik” politikasıyla karşılayan, aynı yıllar boyunca Sovyetler Birliği’nin bütün çağrılarına ve uyarılarına rağmen Nazilerin silahlanmasına göz yuman, savaş sırasında Nazilere karşı Batı Cephesi’nin açılmasını son ana kadar bekleterek Sovyetlerin daha fazla kayıp vermesine yol açan hangi ülkelerdi? Bu kararların herhangi birinin savaştaki rolünün, bırakın mahkûm edilmeyi, sorgulandığı oldu mu? Savaş sırasında Nazilere çelik, silah, malzeme tedarik ettiği açık olan ve savaş sonrasına da varlığını güçlenerek sürdüren, bugün hâlâ Avrupa’nın en büyük işletmelerine sahip olan tekellerin suçlarından aklanması için aldıkları kısa süreli cezalar sizce yeterli mi?

Önergede de geçen ve bugün yaygınlığından şikâyet edilen yabancı düşmanlığı ve ırkçılık neden son otuz yılda, Sovyetler Birliği’nin artık yer almadığı, üstelik tüm etkisinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dünyada yükselebilmiştir? Yaptığı güya demokratik seçimin sonucuna göre kendi çatısı altında ırkçılara, göçmen düşmanlarına, kadın düşmanlarına yer vermekten çekinmeyen Avrupa Parlamentosu, Avrupa’nın geleceği için komünizmden niçin bu kadar korkmaktadır?

Avrupa Birliği’nin bölünmüşlüğünden endişe eden önerge sahiplerine hatırlatıyoruz: Sınıflar var olduğu sürece endişe duyduğunuz bölünmüşlük sürecektir. Kapitalist sömürü düzeni bu bölünmüşlüğün başlıca gerekçesidir. Sömürü ortadan kalkmadıkça, halkların birliği söz konusu olamaz. Özgür demokratik ülkeler ailesinin çatısını NATO olarak ifade eden bir önergeden ne özgürlüğe ne de demokrasiye bir katkı çıkar.

Türkiye’de on yıllarca anti komünistlerin baskısına, şiddetine, işkencesine maruz kalmış aydınlar, ilericiler, komünistler adına sizi protesto ediyoruz.

İMZACILAR

Abdullah Nefes (Şair)

Abdurrahman Bayramoğlu (Avukat, İstanbul Barosu)

Ahmet Aksüt (Avukat, Muğla Barosu)

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen (E. Öğretim Üyesi)

Ahmet Yıldız (Yazar)

Ali Gürsel (Avukat, Manisa Barosu)

Ali Rıza Aydın (Anayasa Mahkemesi E. Raportörü)

Asaf Güven Aksel (Yazar)

Attila Aşut (Şair, yazar)

Aydan Bulutgil (Emekli iktisatçı)

Aydemir Güler (Yazar)

Aydın Meriç (Emekli mühendis, sendikacı)

Aydın Yürek (Avukat, Ankara Barosu)

Ayten Topçuoğlu (Avukat, İstanbul Barosu)

Prof. Dr. Aziz Konukman (Öğretim üyesi)

Babür Pınar (Şair)

Bahtiyar Kaymak (Şair)

Barış Terkoğlu (Gazeteci, yazar)

Barış Özbay (Avukat, İzmir Barosu)

Barış Zeren (Çevirmen, yazar)

Başak Aydın Tantürkü (Avukat, Ankara Barosu)

Batuhan Adanur (Avukat, Bursa Barosu)

Bilal Barış Koç (Avukat, İstanbul Barosu)

Bilal Doğan (Avukat, Antalya Barosu)

Burak Özdemir (Avukat, Aydın Barosu)

Prof. Dr. Bülent Gökay (Öğretim üyesi, yazar)

Canel Durak (Avukat, Antalya Barosu)

Cansu Fırıncı (Tiyatro Sanatçısı)

Celil Denktaş (çevirmen)

Ceyda Karan (Gazeteci)

Çağrı Kınıkoğlu (Yönetmen, Sinema Yazarı)

Çetin Yüksel (Avukat, İstanbul Barosu)

Çisel Demirkan (Avukat, Ankara Barosu)

Deniz Aksoy (Avukat, Ankara Barosu)

Deniz Aktaş (Avukat, İstanbul Barosu)

Dengin Ceyhan (Müzisyen)

Derya Demir (Avukat, Mersin Barosu)

Dilek Aydan Yaman (Avukat, İstanbul Barosu)

Duygu Akcagöz (Avukat, İstanbul Barosu)

Duygu İnegöllü (Avukat, İzmir Barosu)

E. Özgür Eryılmaz (Avukat, İstanbul Barosu)

Ece Ataer (Yazar)

Ekrem Ataer (Besteci, Radyo-Tv Programcısı, Yazar)

Elif Zelal Şeker (Avukat, İstanbul Barosu)

Emin İgüs (Müzisyen)

Emin Karaca (Gazeteci, Yazar)

Ender Yiğit (Tiyatro Sanatçısı)

Enver Aysever (Gazeteci, yazar)

Eren Selanik (Avukat, İzmir Barosu)

Erendiz Atasü (Yazar)

Erhan Altınkaynak (Avukat, Antalya Barosu)

Erhan Karaçay (Elektrik Mühendisi)

Prof. Dr. Erhan Nalçacı (Öğretim üyesi, yazar)

Ersel Aldabak (Avukat, İstanbul Barosu)

Ersel Gürbüz (Avukat, Ankara Barosu)

Ezgi Helin Akpınar (Avukat, İstanbul Barosu)

Ezgi Zaman (Dansçı)

Fahrettin Ozan (TÜSTAV Başkanı)

Faruk Şimşekoğlu (Avukat, Konya Barosu)

Fatih Önal (Tiyatro Sanatçısı)

Fatih Yaşlı (Gazeteci, yazar)

Fırat Arapoğlu (Dr. Öğretim Üyesi/ Akademisyen)

Fırat Can Güngör (Avukat, Bursa Barosu)

Fikriye Eril Adıgüzel (Avukat, İstanbul Barosu)

Fulya Zengin Balaban (Avukat, İstanbul Barosu)

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir (Öğretim üyesi)

Gülcan Altan (Müzisyen)

Gültekin Emre (Şair)

Hande Gündoğdu (Avukat, İstanbul Barosu)

Hamit Demir (Tiyatro Sanatçısı)

Harun Güzeloğlu (Tiyatro Sanatçısı, Yazar)

Prof. Dr. Hasan Erol Eroğlu (Öğretim üyesi)

Hasan Tanay (Tiyatro sanatçısı)

Hatem Göksu (Avukat, Kayseri Barosu)

Hürriyet Yaşar (Yazar)

Işıl Akan Kıral (Avukat, Mersin Barosu)

İdil Zeynep Öztürk Aktaş (Avukat, İstanbul Barosu)

İlhan Serin (Avukat, Antalya Barosu)

Doç. Dr. İlker Belek (Yazar)

İnci Beşpınar (E. Sendikacı)

İrfan Ertel (Ressam)

Prof. Dr. İşaya Üşür (E. Öğretim Üyesi)

Kadir Sev (Devlet Denetleme Kurulu E. Üyesi)

Kaya Güvenç (TMMOB Yön. Kur. E. Başkanı)

Doç. Dr. Kaya Tokmakçıoğlu (Öğretim üyesi)

Kemal Okuyan (TKP adına, Genel Sekreter)

Prof. Dr. Korkut Boratav (İktisatçı, yazar)

Kutlu Ozan Akalın (Avukat, İzmir Barosu)

Levent Karaoğlu (Fotoğraf Sanatçısı)

M. Mahzun Doğan (Şair)

Mehdi Beşpınar (E. Sendikacı)

Mehmet Barış (Şair)

Mehmet Özer (Şair, Fotoğraf sanatçısı)

Mert Moralı (Besteci)

Prof. Dr. Mesut Muyan (Öğretim üyesi)

Mesut Odman (Yazar)

Metin Coşkun (Tiyatro Sanatçısı)

Murat Beşer (Müzik Eleştirmeni)

Murat Çıdamlı (Tiyatro sanatçısı)

Musa Gökhan Küçükaşık (Avukat, Bursa Barosu)

Mustafa Demir (Eğitimci, yazar)

Murat Güner (Müzisyen)

Mustafa Kemal Emirel (Müzisyen)

Mustafa Kemal Erdemol (Gazeteci, yazar)

Prof. Dr. Mustafa Türkeş (Öğretim üyesi)

Mustafa Ziya Ülkenciler (Sanat Yönetmeni)

Müjde Tozbey Erden (Avukat, Antalya Barosu)

Nazmi Algan (Dr. Hekim)

Necla Algan (Sinema Yazarı)

Nevzat Süs (Tiyatro Sanatçısı)

Nihal Yıldırım Selvi (Avukat, Ankara Barosu)

Nuri Özer (Avukat, İstanbul Barosu)

Prof. Oğuz Oyan (E. CHP milletvekili)

Oğuz Tanındı (Öğretim Görevlisi, Arkeolog)

Okan Alay (Avukat, Adana Barosu)

Olgu Ülkenciler (Ressam)

Orhan Aydın (Tiyatro Sanatçısı)

Orhan Gökdemir (soL Haber Genel Yayın Yönetmeni)

Ozan Adıgüzel (Avukat, İzmir Barosu)

Ozan Özgür (Şair, Yazar)

Ömer Faruk Eminağaoğlu (Hukukçu)

Özge Demir (Avukat, İstanbul Barosu)

Özgü Türk (Avukat, İzmir Barosu)

Prof. Dr. Özgür Aydın (Öğretim Üyesi)

Özgür Başkaya (Tiyatro Sanatçısı)

Özgür Çıkın (Avukat, Kahramanmaraş Barosu)

Özgür Murat Büyük (Avukat, İstanbul Barosu)

Özgür Özlem Öngel (Avukat, Eskişehir Barosu)

Özgür Şen (Yazar)

Özlem Öngörü Karanlık (Avukat, İzmir Barosu)

Özlem Şen Abay (Avukat, Ankara Barosu)

Pelin Pınar Kaya (Avukat, İstanbul Barosu)

Reyhan Yıldırım (Yazar)

Prof. Dr. Rıfat Okçabol (Öğretim üyesi)

Sait Munzur (Karikatürist)

Doç. Dr. Serdal Bahçe (Öğretim Üyesi)

Dr. Serdar Şahinkaya (İktisat Tarihçisi)

Serpil Güvenç (Yazar)

Sinan Kılıç (Fotoğraf Sanatçısı)

Prof. Dr. Sinan Sönmez (Öğretim Üyesi)

Şükrü Veysel Alankaya (Tiyatro Sanatçısı)

Turgay Ön (Tiyatro sanatçısı)

Uğur Uğurelli (Avukat, Ankara Barosu)

Ulaş Can (Gazeteci)

Ulvi Oğuz (TKP MK üyesi, 1973-1981)

Ümit Kara (Avukat, Ankara Barosu)

Ünal Pekel (Pandomim Sanatçısı)

Vedat Kuşku (Tiyatro Sanatçısı)

Vedat Özdemiroğlu (Yazar)

Yılmaz Tüzün (Tiyatro Sanatçısı)

Yiğit Özatalay (Besteci, Müzisyen)

Zafer Arğıç (Avukat, İstanbul Barosu)

Prof. Dr. Zuhal Okuyan (Öğretim Üyesi)