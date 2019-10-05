Almanya'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışına onay

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ihracatını onayladı.
Kararın, BAE'nin Yemen'den yavaşça çekildiğini ve Abu Dabi'deki hükümetin diyalog ve siyasi çözümü desteklediğini açıklaması üzerine alındığı duyuruldu.
Onayın, silah satışının Suudi Arabistan ve BAE'nin hava sahasını korumak ve Yemen savaşında kullanılmamak kaydıyla verildiği açıklandı.
Almanya, Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde bulunduğu koalisyon ülkelerinin silah ihracatını durdurmuştu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından silah ihracatına yönelik kısıtlamalar artırılmıştı.