Torunlar GYO Boğaz'a iskele yapacak

İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelen Torunlar GYO, İstanbul Boğazı’na iskele inşa edecek.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2012 yılında özelleştirmeyle 49 yıllığına aldığı, Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan ve İstanbul Boğazı’nın en kıymetli bölgeleri arasında sayılan eski Tekel Fabrikası’nın önüne yaklaşık bin metrekarelik bir iskele inşa edecek.

BAKANLIK ÇED’E GEREK DUYMADI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Torunlar GYO, 1 Eylül'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na arazinin önündeki alana ilave bin metrekarelik iskele yapmak için "Rıhtım Ve İskele Revizyonu (Güçlendirme ve Kullanma İzni Kapsamında Alan İlavesi) Projesi" ile Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamayla, "ÇED gerekli değildir" kararı verildiğini açıkladı.

170 TANE KAZIK ÇAKACAKLAR

Torunlar GYO’nun bakanlığa sunduğu ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda yer alan arazinin önüne 170 adet çelik borudan oluşan kazık çakılacak. Dosyada, "Üç bin metrekare civarında üst yapı betonarme imalatı yapılacak olup, 900 metrekare civarında mevcut iskele üstyapı betonarme imalatı kesilerek sahadan uzaklaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı.

3 BİN 935 METREKARE ALAN

Proje dosyasında eski Tekel Fabrikası’na ait, mevcutta 2 bin 888 metrekarelik büyüklüğünde alana sahip iskele ve rıhtım alanı olduğu belirtilerek ilave kazıklar ile bin 46 metrekarelik alan artışı yapılacağı belirtildi. Alan artışıyla birlikte iskele ve rıhtım alanı toplam 3 bin 935 metrekareye çıkarılacak.

İskelenin, "turizm konaklama tesisine hizmet edecek deniz araçlarının yolcu indirme bindirme faaliyetleri" için kullanılacağı belirtildi.

Bakanlığa sunulan dosyada, proje kapsamında, "Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan projelere destek olması hem de kara tarafında planlanan otel projesine ticari olarak hizmet verecek şekilde, kazıklı sistem ile iskele alanının genişletilmesi planlanmaktadır" da denildi.