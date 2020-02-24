Sessiz sedasız zam mı: Bursa'da milyonları ilgilendiren şüphe

Bursa’da faaliyet gösteren ve 1 milyonu aşkın abonesi olan Bursagaz’ın ocak ayında doğalgaz metreküp fiyatını artırdığı öne sürüldü. Konu Meclis gündemine de taşındı.

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursagaz’ın faturalarında yaşanan artışlara ilişkin açıklamada bulundu.

Her ay değişen ve sürekli artan faturalar yüzünden vatandaşın kombi yakmaktan korkar hale geldiğini belirten Kayışoğlu, hazırladığı soru önergesiyle doğalgazda uygulanan fiyat politikalarını sordu.

Metreküp bazındaki fiyatlandırmalarda yaşanan farklılıklar ve artışlar nedeniyle çok sayıda şikayet aldığını belirten Kayışoğlu, Bursagaz’a yapılan yazılı başvurulara bile yanıt verilmediği iddiaları üzerine önerge hazırlayarak Meclis Başkanlığına sundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istenen önergede şu ifadelere ve sorulara yer verildi: