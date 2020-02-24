Sessiz sedasız zam mı: Bursa'da milyonları ilgilendiren şüphe

Bursa’da faaliyet gösteren ve 1 milyonu aşkın abonesi olan Bursagaz’ın ocak ayında doğalgaz metreküp fiyatını artırdığı öne sürüldü. Konu Meclis gündemine de taşındı.
CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursagaz’ın faturalarında yaşanan artışlara ilişkin açıklamada bulundu.
Her ay değişen ve sürekli artan faturalar yüzünden vatandaşın kombi yakmaktan korkar hale geldiğini belirten Kayışoğlu, hazırladığı soru önergesiyle doğalgazda uygulanan fiyat politikalarını sordu.
Metreküp bazındaki fiyatlandırmalarda yaşanan farklılıklar ve artışlar nedeniyle çok sayıda şikayet aldığını belirten Kayışoğlu, Bursagaz’a yapılan yazılı başvurulara bile yanıt verilmediği iddiaları üzerine önerge hazırlayarak Meclis Başkanlığına sundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istenen önergede şu ifadelere ve sorulara yer verildi:
- Konut ve işyerlerinde kullanılan doğalgazın metreküp fiyatlandırması bütün Türkiye’de aynı mıdır? Yoksa bölgelere göre farklı tarifeler mi uygulanmaktadır?
- Doğalgazın metreküp bazında fiyatlandırılmasıyla ilgili yetki, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda mı (EPDK),yoksa dağıtım şirketlerinde midir? Fiyatlandırmayla ilgili doğalgaz dağıtım şirketlerine bir serbestlik tanınmakta mıdır?
- Konut ve işyerlerinde kullanılan doğalgazın metreküp bazında fiyatlandırılması hangi kriterlere göre yapılmaktadır?
- EPDK, doğalgaz dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlandırmayla ilgili olarak yeterli denetim yapmakta mıdır?
- Bursa’da faaliyet gösteren ve 1 milyonu aşkın abonesi olan Bursagaz’ın ocak ayında metreküpünü 1776 kuruş olarak faturalandırdığı doğalgazı, şubat ayında 1797 kuruşa çıkarmasının gerekçesi nedir?
- Bursagaz kullanıcılarına yansıtılan metreküp bazındaki artışlar olağan mıdır? 2020 Ocak ve Şubat dönemi itibariyle diğer dağıtım şirketlerinin fiyatlandırmasında artış yaşanmış mıdır?
- Bir milyonu aşkın aboneden alınan metreküp bazındaki 21 kuruşluk fark, bir fatura dönemi itibariyle toplamda kaç lira etmektedir? Bu paranın tamamı dağıtım şirketine mi kalmaktadır?
- Doğalgaz faturalarında yaşanan artışlardan dolayı sözlü ya da yazılı başvurularına yanıt alamayan Bursalılar, şikâyetlerini nereye bildireceklerdir?