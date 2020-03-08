Komünist Kadınlar’dan oluşan heyet Edirne'de

Komünist Kadınlar’dan oluşan heyet ülkenin dört bir yanından göçmenlerle dayanışmak amacıyla toplanan yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Edirne'ye gitti. Heyetin verdiği bilgiye göre, otogar alanını ve köyleri boşaltan valilik, tüm göçmenleri Karaağaç’ta tek bir noktada, sınıra yakın kamp alanında topluyor.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) göçmenlerle dayanışma çağrısı üzerinden Beşiktaş’tan yola çıkan ve Komünist Kadınlar’dan oluşan heyet Edirne'ye, sınıra ulaştı.

Heyetin izlenimlerine göre, bir hafta boyunca Edirne’de yaşanan sorunlar devam ediyor. Edirne Otogarı’nda kimi çadırlarda kimi buldukları boş alanlarda yaşayan göçmenler, bugün otobüslere bindirilerek sınıra yakın bölgede oluşturulan kamp alanına götürüldü. Son olarak otogar alanını ve köyleri de boşaltan valilik, tüm göçmenleri Karaağaç’ta tek bir noktada topladı.

Göçmenler arasından Yunanistan sınırında şiddete maruz kalarak geri gönderilenler ve daha önce Türkiye’de yaşadıkları bölgelere geri dönmek isteyenler de zorla sınıra yakın kamp alanına taşınıyor. Göçmenlere sınırların açılacağı ve Yunanistan’a gönderilecekleri vaat ediliyor.

Bu vaatin arkasında yarın yapılacak olan Erdoğan-Merkel görüşmesinin olduğu düşünülüyor.

KAMP ALANINA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPILAMIYOR

Böylesi bir atmosferde Edirne’ye gelen TKP’li kadınlar da sınırdaki kamp alanına geldi. Ancak Komünist Kadınlar valilik kararıyla giriş çıkışlar durdurulduğu için bölgeye alınmadı.

Türkiye’nin dört bir yanından toplanan kişisel hijyen malzemeleri, giysi ve battaniyeden oluşan yardımlar göçmenlere ulaştırılmak üzere Türkiye Tabip Odası nezaretindeki yetkililere teslim edildi.