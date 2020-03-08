Komünist Kadınlar heyeti yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi’nin göçmenlerle dayanışmak için başlattığı kampanya tüm ülkede halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Günlerdir ihtiyaç sahiplerine iletilen malzemeler dışında bugün de Komünist Kadınlar’dan oluşan bir heyet göçmenlerle dayanışmak ve Marmara bölgesinde toplanan malzemeleri götürmek için Beşiktaş’tan yola çıktı.

Bugün saat 10.00’da Beşiktaş İlçe binası önünde buluşan Komünist Kadınlar bir açıklama yaparak göçmenlerle dayanışmak için toplanan malzemeleri götürmek üzere yola çıkan Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyetini uğurladı.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Senem Doruk, burada dünya emekçi kadınlar günüyle ilgili yaptığı açıklamada, "8 Mart, kapitalizmin sömürüsünü, karanlığını kabul etmeyen, onun baskı ve şiddetine karşı duran dünya emekçi kadınlarının günüdür. Egemen sınıfın baskısına karşı 150 yılı aşkın bir süredir boyun eğmeyen emekçi kadınların direniş günüdür" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta bir insanlık dramı haline gelen sığınmacıların yaşadıklarıyla ilgili yapılan açıklamayı da hatırlatan Doruk, "Göçmen düşmanlığı insanlık suçudur dedik ve göçmenlerle dayanışmaya çağrı yaptık. Halkımız bu çağrıya yanıt verdi ve ülkemizin her yerinden yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladı. Bugün de Komünist Kadınlar’dan oluşan bir heyet bu yardım malzemelerini kardeşlerine ulaştırmaya gidecek" dedi.

Açıklamanın ardından Komünist Kadınlar’dan oluşan heyet, yardımları ulaştırmak üzere yola çıktı.