Menice ailesiyle buluştu: 'Dinlemiyorlar, sadece vuruyorlar' demişti

Sınır kapılarının açıldığı haberi sonrası ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 yaşındaki Menice, Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada ailesini kaybettiğini, ailesinin Yunanistan'da kaldığını kendisinin Türkiye'ye gönderildiğini açıklamıştı. 'Demediler annen var mı, baban var mı, sadece vuruyorlar' diyen Menice'nin ailesi, dün yayınlanan videoların ardından bulundu.

Ailesiyle birlikte Edirne’den sınırı geçtikten sonra, anne ve babası Yunanistan’da alıkonan, kendisi Türkiye’ye gönderilen 12 yaşındaki Menice, başından geçenleri gazetecilere anlatmış, ailesini aradığını söylemişti.

BBC Türkçe muhabiri Mahmut Hamsici, "Menice’nin bulunduğu haberini aldık. Şimdi babasıyla birlikteyiz. Menice’nin getirilmesini ve babasıyla kavuşmasını bekliyoruz" bilgisini paylaşırken, kısa süre sonra "Pazarkule yakınlarındayız. Menice ve babası buluştu" açıklamasında bulundu.

Menice, dün yaptığı açıklamada "Benim annem babam iki gündür kayıp, buraya geldim ama kayboldum. İki ablam ve abim annemin yanında, sadece ben kayboldum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Hiçbir şey demiyorlar vuruyorlar, sadece yallah yallah diyorlar. Benim annem babamı başka, beni başka arabaya koydular. Demediler annen var mı, baban var mı, sadece vuruyorlar" demişti.

Menice Türkiye'de Konya'da yaşadığını, orada okula da gittiğini söylemişti.

Dünkü açıklamaları sonrası Menice'nin ailesini arama çalışması başlatılmıştı.