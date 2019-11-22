Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir AKP’liye verilen yasal izinle define kazısı yapılan, ardından içi boşaltılan Dipsiz Göl için, 'Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor?' diye sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Dipsiz Göl ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorular yöneltti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan katıldığı toplantıda, Kurum’a, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen 12 bin yıllık ‘Dipsiz Göl’le ilgili son durumu sordu.

Kurum, bu konuda kazıya izin verme yetkisinin valilikte olduğunu söyledi. Kurum, bölgenin doğal SİT alanı kapsamına alındığını ve eski haline getirmek için çalışmaların başlatıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’liye verilen yasal izinle yapılan çalışmalar için “Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir?” dedi.