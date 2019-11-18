Dipsiz Göl’ü yok edenlerden biri AKP’li çıktı

12 bin yıllık Dipsiz Göl’ü define aramak için kurutan iki kişinin kimliği ortaya çıktı. İki kişiden birisi AKP'de siyaset yapan bir isim.

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ü define aramak için yok eden iki kişiden birinin AKP’li olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in ulaştığı bilgilere göre izinleri alıp kazıları yapanlar Fatih Sözen ile Ahmet Canbakkal. Şahıslar göldeki kazıyı, resmi heyet huzurunda yaptı.

Biri inşaat, diğeri hafriyat sektöründe çalışan işadamları Trabzon'da faaliyet gösteriyor. Dosyadaki kayıtlardan numarasına ulaşılan Fatih Sözen, kendisinin Alanya’da inşaat işleri yaptığını söyleyerek “Ben o iş adamı değilim. Sadece isim benzerliği” iddiasında bulundu.

Öte yandan, kazıyı yaptığı iddia edilen Fatih Sözen’in AKP’den Fatsa İlçe Başkanı olduğu ve 25. dönem Ordu Miletvekili Aday Adayı olduğu öğrenildi.

RESMİ HEYET EŞLİĞİNDE YOK EDİLDİ

Kazı yapılırken ilgili kanun gereği kazıya üç kişiden oluşan resmi bir heyetin de eşlik ettiği ortaya çıktı. Resmi heyet önünde yapılan kazı sonucunda herhangi bir “define” bulunamadığı kayda geçirildi. Gümüşhane Valisi Kâmuran Taşbilek, bakanlığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini, Gümüşhane Üniversitesi’nden uzmanların da gölü ve çevresini incelemeye aldıklarını söyledi. Taşbilek, valilik ekiplerinin üniversiteden uzmanlarla birlikte gölü rehabilite etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de söyledi.

'YENİDEN SU TUTMASI TAMAMEN ŞANS'

Öte yandan DHA’ya açıklama yapan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, toprak doldurulup, yok edilen Dipsiz Göl'ün talana uğradığını belirterek "Özellikleri artık kayboldu. Bundan sonra orada yapılacak göl, doğal değil, yapay göl olacaktır. 'Dipsiz Göl, su tutar mı, tutmaz mı?' sorusu ise tamamen şans" dedi.