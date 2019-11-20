Yok edilen Dipsiz Göl'e tankerle su takviyesi yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü’ndeki Taşköprü Yaylası’nda "yasal izinle" yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen Dipsiz Göl’de incelemelerde bulundu.
Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla doğal haline dönmesi beklenecek. Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yaklaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.