Doğalgaz tüketimi konutlarda yüzde 29 azaldı

Arka arkaya gelen zamların ardından konutlarda doğalgaz kullanımı geçen yıla göre yüzde 29,4 azaldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Kasım ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de doğalgaz tüketimi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalışla 3 milyar 445 milyon metreküpe düştü.

Bu dönemde elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 15,9 azalarak, 919 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 29,4 azalarak yaklaşık 759 milyon metreküp oldu. Kasım'da organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 3,4 artarak, 315 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz ithalatı da 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azaldı.

VATANDAŞ GAZ ALAMIYOR

Zamlardan dolayı zaten fatura ödeyemez hâle gelen vatandaşlara bir de soğuk hava sebebiyle "düzeltilmiş tüketim bedeli"nden dolayı yüksek faturalar gelmesi kamuoyunda tepki çekmişti.

Son iki yılda yüzde 60'ın üzerinde zamlanan doğalgaz faturalarının ardından ödeme yapamayan bir milyona yakın abonenin de gazı kesilmişti.

Geçtiğimiz günlerde kartlı doğalgaz kullanan yurttaşlara da geçmiş dönemden çıkarılan hukuksuz faturalar tepki çekmiş, 100 TL'lik gaz alan bir yurttaşa "geçmiş dönem zamları" gerekçe gösterilerek 5 TL'lik gaz yüklenmişti. Yalnızca Ankara'da kartlı doğalgaz kullanan abonelerin geçmiş dönemde aldığı gazlara yansıtılan zamın ardından yurttaşlara toplam 12,7 milyon TL'lik fatura çıkarılmıştı.