Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul itirafı: 32,7 milyon metreküp su kaybı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile şehrin su kaynaklarında büyük kayıp yaşanacağı iddialarını doğruladı.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "proje ile şehrin su kaynaklarında büyük kayıp yaşanacağı" iddialarını ilk kez doğruladı ve ”32,7 milyon metreküp su kaybı olacak" dedi.

Kurum, "Kanal İstanbul projesinden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32,7 milyon metreküptür ancak İstanbul'a yıllık toplam 1,8 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen projemiz var. Bu proje bittiği zaman, Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su Melen'den sağlanacak. Planlama aşamasındaki Balaban Barajı'nın da devreye sokulması sonrası, diğer alternatif su kaynakları sağlanacak" açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul ile yaşanacak su kaybının çaresi olarak gösterdiği Melen Barajı da tartışılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1.5 milyar lira harcanarak yapılan Melen Barajı'ndaki çatlakların fotoğraflarını kamuoyuna göstermiş, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli fotoğrafları 'ufak bir teknik problem var' diyerek doğrulamıştı. Ancak, Pakdemirli'nin 'teknik problem' dediği Melen Barajı'nda boydan boya çatlak oluştuğu ortaya çıkmıştı. Melen Barajının yıkılıp yeniden yapılması gündemde.