Karadeniz Berna Laçin'e sahip çıktı

Elazığ depreminin ardından 'Onca toplanan deprem vergisine n’oldu' diye sorduktan sonra AKP'liler ve MHP'lilerce hedef alınan, Samsun ve Ordu'da oyun gösterimlerine salon iptali engeli getirilen Berna Laçin'in 'Hayal Satıcısı' oyunu iki kentte de büyük ilgi gördü. Ordu ve Samsun halkı boyun eğmeyen sanatçılara sahip çıktığını gösterdi.

Elazığ depremi sonrasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık SMS ile yardım çağrısında bulunmuştu. Bu SMS sonrası herkesin aklına deprem vergilerinin nereye harcandığı sorusu geldi. Berna Laçin de tweetinde “Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?” diye yazmıştı. Laçin’in sorusu milyonların merak ettiği ve cevabını bulamadığı bir soruydu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruyu soranları “utanmazlıkla” suçlamış, bu paraların TOKİ tarafından aslında halktan paraları toplanan konutlar için harcandığını ileri sürmüştü.

SAMSUN’DA NELER OLDU?

Berna Laçin’e Samsun’da oynayacağı “Hayal Satıcısı” adlı oyunu için sosyal medya ve Gerçek Taraf adlı yerel bir gazete üzerinde saldırı başlatılmış ve AKP Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde oynanacak oyunu iptal etmişti.



Laçin’e önce kapılarını açan Doğa Koleji Samsun, yapılan baskıların ardından geri adım atmıştı.



Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'a konuşan Berna Laçin durumu şöyle özetliyor:

Samsun’da ‘Gerçek Taraf’ adlı bir yerel gazete bir süredir benimle ilgili olumsuz haberler yapıyordu. Samsun’da oyun sahneleyeceğimi duyunca da, ‘AKP kurmayları Berna Laçin’e kızmıştı halbuki ama sahne verdi’ diye bir haber yayımladı. Bunun üzerine belediye verdiği sahneyi geri çekti. Biz oyunu Doğa Koleji’nde sahnelemeye karar verdik ve her şey ayarlandı. Bu yerel gazete yine ‘Doğa Koleji sahnesini nasıl Berna Laçin’e verir’ diye bir haber yaptı ve evet Doğa Koleji de korktu ve geri adım atarak sahneyi bize vermekten vazgeçti. Bu arada benim oyunum kadın sorunu üzerine bir nevi sosyal sorumluluk projesi. Bir Cumhuriyet kadınının sahnelediği kadına şiddet ile ilgili oyunu sansürlüyorlar. Üstelik bunu Atatürk’ün ayak bastığı ve tüm kadınlara haklarını verdiği bir şehirde Samsun’da yapıyorlar. Tüm biletler satıldı. Buradan sesleniyorum. Ben o oyunu Samsun’da oynayacağım. Sanat illaki sahnede olacak diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım. Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız.

Bunun üzerine Nâzım Hikmet Kültür Merkezi “Berna Laçin’in Kararlı Tutumunu Selamlıyoruz” diyerek açıklama yapmıştı. Samsun Atakum Semtevi de Laçin’e destek açıklamasında bulunarak kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etmişti. Oyun Atakum Belediyesi Konferans Salonu'nda oynandı. Laçin’in Samsun’da düşmanlarından daha çok dostlarının olduğu ispatlandı.



TERZİ FİKRİ’NİN MEMLEKETİ ORDU’DA NELER OLDU?

Laçin’in depremin ardından yaptığı paylaşımlara karşı MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun" dedi.

Ordu Barosu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında Berna Laçin’i 10 Mart 2020 saat 20.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne davet etti. Ordu halkı biletlerin tamamını aldı. Bunu öğrenen Enginyurt ise yeniden Laçin'i hedef aldı ve 7 Mart’ta “Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta ORDU'DA ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Oda tv den Barış Pehlivana sahip çıkıyor.Ordu yu Ak Parti mi,CHP mi yönetiyor şaşırdık,bu CHP sevgisi nedir?” şeklinde tweet attı.



Ordu Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, oyundan bir gün önce "salonun uygun olmadığı" şeklinde bir yazıyı Ordu Barosu’na gönderdi. Baro bunun üzerine Grand Ayzek Hotel ile anlaşarak Berna Laçin’e ve biletleri alan dostlarına sahip çıktı. Başta Ordu Barosu olmak üzere TKP Ordu İl Örgütü, kentte faaliyet yürüten ilerici partiler, sendikalar, dernekler boyun eğmediler. Halkın vergileriyle faaliyet yürüten belediyeler ve kültür merkezlerinin kapılarını halkın sanatçılarına kapatamayacağı bir kez daha vurgulandı.



Laçin “Sanat illa ki sahnede olacak diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım” demişti. Samsun ve Ordu boyun eğmeyen sanatçının yanında olduğunu ve Berna Laçin'in “Bir Cumhuriyet kadınının sahnelediği kadına şiddet ile ilgili oyunu” Karadeniz’in her yerinde gönül rahatlığı ile oynayabileceğini gösterdi.