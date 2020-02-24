Doğa Koleji geri adım attı, Berna Laçin'in oyunu ikinci defa yasaklandı

Berna Laçin’in, 9 Mart’ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahneleneceği duyurulan 'Hayal Satıcısı' adlı oyunu, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendi. Ardından Doğa Koleji’nde sahneleneceği açıklanan oyun, okul yönetiminin salon tahsisi konusunda geri adım atması üzerine ikinci kez engellenmiş oldu. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 'Berna Laçin'in Kararlı Tutumunu Selamlıyoruz' diyerek sanatçıya destek açıklaması yaparken, Laçin gerekirse meydanda oynayacağını ancak Samsun'da oyunu oynayacağını açıkladı.

Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweet’lerle AKP’liler tarafından hedef haline getirilen sanatçı Berna Laçin’in yer aldığı oyun, Samsun’da engelledi. Berna Laçin, “Bir Cumhuriyet kadınına, Atatürk’ün ayak bastığı ve tüm kadınlara haklarını verdiği şehirde engel konuyor. Meydanlarda, parklarda oynarım. Aynı tarihte seyircilerle buluşacağız” diyor.

Berna Laçin’in 9 Mart’ta Atakum’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahnelenecek "Hayal Satıcısı" adlı oyununa belediye tarafından engel geldi ve belediye sahneyi vermekten vazgeçti.

Sonra Doğa Koleji’nde sahnelenmesi planlanan oyun yine engellendi.

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'a konuşan Berna Laçin durumu şöyle özetliyor: “Samsun’da ‘Gerçek Taraf’ adlı bir yerel gazete bir süredir benimle ilgili olumsuz haberler yapıyordu. Samsun’da oyun sahneleyeceğimi duyunca da, ‘AKP kurmayları Berna Laçin’e kızmıştı halbuki ama sahne verdi’ diye bir haber yayımladı. Bunun üzerine belediye verdiği sahneyi geri çekti. Biz oyunu Doğa Koleji’nde sahnelemeye karar verdik ve her şey ayarlandı. Bu yerel gazete yine ‘Doğa Koleji sahnesini nasıl Berna Laçin’e verir’ diye bir haber yaptı ve evet Doğa Koleji de korktu ve geri adım atarak sahneyi bize vermekten vazgeçti”.

Aysa Prodüksiyon’un sahneye koyduğu, Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği, Berna Laçin’in oynadığı “Hayal Satıcısı” gerçek bir yaşam hikâyesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutuyor.

‘SAMSUN’DA O OYUNU OYNAYACAĞIM’

Laçin, “Bu arada benim oyunum kadın sorunu üzerine bir nevi sosyal sorumluluk projesi. Bir Cumhuriyet kadınının sahnelediği kadına şiddet ile ilgili oyunu sansürlüyorlar. Üstelik bunu Atatürk’ün ayak bastığı ve tüm kadınlara haklarını verdiği bir şehirde Samsun’da yapıyorlar.

Tüm biletler satıldı. Buradan sesleniyorum. Ben o oyunu Samsun’da oynayacağım. Sanat illaki sahnede olacak diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım. Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız” diyor.

Bu oyunu 33. yılı için yaptığının altını çizen Laçin, “Oyun çok yeni ama çok dikkat çekti. Başarı sağladı. Ülkemizde bu kadar çok kadın cinayetleri olurken, güldürüyoruz ama ciddi mesajlar veriyoruz. Tiyatro özgürdür. İptal etmiyorum” diyor.

NHKM: LAÇİN'İN KARARLI TUTUMUNU SELAMLIYORUZ

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi de konuyla ilgili 'Berna Laçin’in Kararlı Tutumunu Selamlıyoruz' başlığıyla bir açıklama yayımladı:

''Berna Laçin’in, 9 Mart’ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahneleneceği duyurulan “Hayal Satıcısı” adlı oyunu, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendi. Ardından Doğa Koleji’nde sahneleneceği açıklanan oyun, okul yönetiminin salon tahsisi konusunda geri adım atması üzerine ikinci kez engellenmiş oldu.

Tarih boyu toplumsal mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan sanat, gücünü toplumla olan bağından, ileri ve geri arasındaki konumlanışından ve direngenliğinden aldı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi olarak, 'Ben o oyunu Samsun’da oynayacağım. ‘Sanat illaki sahnede olacak’ diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım. Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız' diyen Berna Laçin’i bu kararlı ve onurlu tutumu için selamlıyor ve yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Samsun’un aydınlık insanlarını, yüreği eşitlik, özgürlük için çarpan insanlarını, bilime ve sanata sahip çıkan insanlarını, bu onurlu tutuma sahip çıkmaya çağırıyoruz.''