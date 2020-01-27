Yandaşlardan 'Berna Laçin' saldırısı

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle iktidara yakın medya tarafından hedef gösterildi. Hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen Laçin, 'Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum' diyerek, kendisine soruşturma ile ilgili bir bilgi verilmediğini aktardı.

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle günlerdir iktidara yakın medyanın hedefinde.

Yandaşlar tarafından "provokasyon" yapmakla suçlanan Laçin, Elazığ'da yaşanan depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın SMS ile yardım çağrısında bulunmasını eleştirerek, deprem vergilerinin akıbetini sormuştu.

Laçin tweetinde "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?" demişti.

CEM KÜÇÜK VE AHMET HAKAN DA HEDEF ALDI

Sabah, Yeni Şafak, Takvim, A Haber, Yeni Akit gibi iktidar yandaşı yayın organlarının ardından bugün de Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Laçin'i hedef alan yazılar kaleme aldı.

Cem Küçük bugünkü köşesinde savcılığın Laçin için harekete geçtiğini belirterek, "Berna Laçin başprovokatör olarak insanları galeyana getiriyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan ise "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor" dedi.

BERNA LAÇİN'DEN AHMET HAKAN'A YANIT

Berna Laçin, Ahmet Hakan'a Twitter'dan yanıt verdi.

Laçin "Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası ! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı ! Böyle bir terbiye yoksunu uslüp! N’oldu! Dün Kızılay’a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu!" dedi.

SORUŞTURMA İDDİALARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Hakkında başlatıldığı iddia edilen soruşturma ile ilgili de Tükenmez Haber'den Denizcan Akar'a konuşan Laçin, kendisine resmi olarak bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Laçin, yaşadığı şeyin çok ilginç olduğunu belirterek "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce ‘açılıyor’ diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" dedi.

'YA BİRİLERİ DEDİĞİ İÇİN AÇILIYOR YA DA ONLARIN BAŞKA TÜRLÜ KAYNAĞI VAR'

‘Soruşturma başlatıldı’ haberininin yayılma sürecine ilişkin de konuşan Laçin, "Ya birileri dediği için açılıyor ya da onların başka türlü bir kaynağı var. Her seferinde aynı troller yapıyor. Yeni Şafak ve ATV yalan bir sürü aşağılayıcı şey içeren bir haber yaptı. Oradan troller yürüyor. O trollere takılan sıfır takipçili botlar. Onların yönlendirmesiyle ‘aa çok dilekçe geldi’ deyip açıyorlar" ifadelerini kullandı.