MHP'li Enginyurt Berna Laçin'i hedef gösterdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya paylaşımı ile oyuncu Berna Laçin'i hedef gösterdi.

Oyuncu Berna Laçin, başrolünü oynadığı "Hayal Satıcısı" isimli tiyatro için 10 Mart Salı günü Ordu'da sahne alacak.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Laçin'i hedef gösterdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta ORDU'DA ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Oda tv den Barış Pehlivana sahip çıkıyor.Ordu yu Ak Parti mi,CHP mi yönetiyor şaşırdık,bu CHP sevgisi nedir? — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 7, 2020

Enginyurt'un paylaşımının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tiyatronun belediye tarafından değil, Ordu barosu tarafından yapıldığı belirtildi.