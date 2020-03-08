MHP'li Enginyurt Berna Laçin'i hedef gösterdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya paylaşımı ile oyuncu Berna Laçin'i hedef gösterdi.
Pazar, 08 Mart 2020 16:59

Oyuncu Berna Laçin, başrolünü oynadığı "Hayal Satıcısı" isimli tiyatro için 10 Mart Salı günü Ordu'da sahne alacak.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Laçin'i hedef gösterdi.

Enginyurt'un paylaşımının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tiyatronun belediye tarafından değil, Ordu barosu tarafından yapıldığı belirtildi.

 