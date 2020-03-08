MHP'li Enginyurt Berna Laçin'i hedef gösterdi

Oyuncu Berna Laçin, başrolünü oynadığı "Hayal Satıcısı" isimli tiyatro için 10 Mart Salı günü Ordu'da sahne alacak.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Laçin'i hedef gösterdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta ORDU'DA ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Oda tv den Barış Pehlivana sahip çıkıyor.Ordu yu Ak Parti mi,CHP mi yönetiyor şaşırdık,bu CHP sevgisi nedir?
— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 7, 2020
Enginyurt'un paylaşımının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tiyatronun belediye tarafından değil, Ordu barosu tarafından yapıldığı belirtildi.
Bazı sosyal medya sayfaları tarafından dile getirilen, Berna Laçin’in başrolünü oynadığı ‘Hayal Satıcısı’ adlı tiyatro oyununun organizasyonu Ordu Büyükşehir Belediyemize ait değildir.
Söz konusu tiyatro oyunu Ordu Barosu tarafından organize edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine.
— Ordu Büyükşehir Belediyesi (@OrduBBld) March 7, 2020