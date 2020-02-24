Atakum Semtevi'nden Berna Laçin'e çağrı

Samsun’da oyunu büyükşehir belediyesi ve Doğa Koleji tarafından iptal edilen Berna Laçin’e çağrı geldi. Atakum Semtevi, Laçin'in oyununu kentte sergileme kararlığını selamlayarak 'Atakum Semtevi aydınlanma ve dayanışmadan aldığı güçle Laçin’i ağırlamaya hazırdır. Semtevi dostları, Samsun’un ilerici insanları, Samsun’un sokaklarını, meydanlarını, parklarını sanatla buluşturmak, aydınlatmak için elinden geleni yapacaktır' açıklaması yaptı.

Samsun'da sergilemeyi planladığı 'Hayal Satıcısı' adlı oyunu önce Samsun Büyükşehir Belediyesi, ardından da Doğa Koleji tarafından iptal edilen Berna Laçin’e Atakum Semtevi bir çağrıda bulundu.

Laçin'in Samsun'da oyunu sergileme kararlılığını selamlayan Atakum Semtevi "aydınlanma ve dayanışmadan aldığı güçle Laçin’i ağırlamaya hazır" olduğunu açıkladı.

Atakum Semtevi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Berna Laçin'e çağrı!

Aydın duruşuyla bilinen Berna Laçin’in Samsun’da sahne alması beklenen oyunu, ev sahipliği yapacak Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ardından Doğa Koleji tarafından iptal edildi. İki kurumun da sicili kamuoyu tarafından biliniyor. Öte yandan Samsun’da özellikle iktidarın uzantısı, gerici yerel basının provokasyonlarıyla etkinlik iptal ettirilmesi bir alışkanlığa dönüştü. Geçtiğimiz hafta Karadeniz kitap fuarına gelen ve Atakum Belediyesi’nin salonunda okurlarıyla buluşacak İlyas Salman hedef gösterilmişti, şimdi de Berna Laçin’e benzer yöntemlerle 'Samsun’da size yer yok' deniyor. Mahalle baskısıyla Samsun’un ilerici ve aydınlık yüzünü kişiliksizleştirmeye çalışıyorlar.

Atakum Semtevi olarak ilan ediyoruz, buna izin vermeyeceğiz! Samsun’da oyununu sergileme kararlılığı gösteren Berna Laçin’i selamlıyoruz. 'Bir Cumhuriyet kadınının sahnelediği kadına şiddet ile ilgili oyunu sansürlüyorlar. Üstelik bunu Atatürk’ün ayak bastığı ve tüm kadınlara haklarını verdiği bir şehirde Samsun’da yapıyorlar... Ben o oyunu Samsun’da oynayacağım. Sanat illaki sahnede olacak diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. ... Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız' diyen Laçin’e çağrımızdır: Atakum Semtevi, aydınlanma ve dayanışmadan aldığı güçle Laçin’i ağırlamaya hazırdır. Semtevi dostları, Samsun’un ilerici insanları, Samsun’un sokaklarını, meydanlarını, parklarını sanatla buluşturmak, aydınlatmak için elinden geleni yapacaktır."

