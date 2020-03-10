MHP'li vekil hedef gösterdi, Berna Laçin'in oyunu iptal edildi

AKP'li Samsun Belediyesi'nin ardından şimdi de MHP'li vekilin hedef göstermesi sonrası Ordu Barosu tarafından Berna Laçin'in 'Hayal Satıcısı' adlı oyununun gösterimi iptal edildi. Laçin, Ordu Ayzek Oteli'nde izleyicileriyle buluşacak.
Salı, 10 Mart 2020 13:45

AKP tarafından uzun süredir hedef alınan isimlerden olan oyuncu Berna Laçin’in tiyatro oyunu geçtiğimiz ay AKP'li Samsun Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Laçin, iptal kararını tanımamış, oyununu sahnelemişti.

 

Laçin'in bugün Ordu'daki gösterimi ise Ordu Barosu tarafından 'arıza' iddiasıyla iptal edildi. Bu arızanın MHP'li vekil Cemal Enginyurt'un hedef göstermesi sonrası gelmesi dikkat çekti.

Laçin, karara karşı oyununu Ordu Ayzek Oteli'nde izleyicilerle buluşturacak.

 

 