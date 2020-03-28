Trump: New York, New Jersey ve Connecticut'ta karantina kararı alabilirim

ABD Başkanı Donald Trump Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü üç eyalet hakkında ‘karantiya alabilirim’ açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle aldıkları kısıtlama kararlarını bir an önce kaldırmak istediklerini söylemişti ve "Deva dertten daha beter. Bunun devam etmesine izin verirsek çok çok daha fazla insanın öleceğine inanıyorum. İşe geri dönmemiz lazım" diyerek ekonomi vurgusunda bulunmuştu.

Ülkede vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Yaşamını yitirenler son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 39 bin 140 olan vaka sayısı 46 bin 94'e çıkarken, bu rakamın sadece 26 bin 697'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

Geçtiğimiz dakikalarda ise, Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Trump’tan ‘New York New Jersey ve Connecticut'ta karantina kararı alabilirim’ açıklaması geldi.

Dünya çapında en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke ABD oldu.

