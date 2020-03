Trump'tan otomotiv şirketlerine: Solunum cihazı üretin!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından otomotiv şirketlerine seslenerek solunum cihazı üretmeleri yönünde çağrı yaptı.

Trump, "General Motors, Ohio'daki aptalca terk edilen Lordstown tesisini veya herhangi bir diğer tesisi bir an önce açmalı ve SUNİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETMELİ, HEMEN ŞİMDİ!!!!!! FORD, SUNİ SOLUNUM CİHAZI İŞİNE GİRİN, HEMEN!!!!!!" mesajını paylaştı.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020