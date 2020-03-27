Trump'tan otomotiv şirketlerine: Solunum cihazı üretin!

ABD Başkanı Donald Trump, General Motors ve Ford gibi otomotiv şirketlerine, 'Kapalı tesislerinizi açın ve derhal suni solunum cihazı üretmeye başlayın' diye seslendi.
soL - Dış Haberler
Cuma, 27 Mart 2020 19:34

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından otomotiv şirketlerine seslenerek solunum cihazı üretmeleri yönünde çağrı yaptı.

Trump, "General Motors, Ohio'daki aptalca terk edilen Lordstown tesisini veya herhangi bir diğer tesisi bir an önce açmalı ve SUNİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETMELİ, HEMEN ŞİMDİ!!!!!! FORD, SUNİ SOLUNUM CİHAZI İŞİNE GİRİN, HEMEN!!!!!!" mesajını paylaştı.

 

'DEVLETLEŞTİRMEYE DAYALI BİR ÜLKE DEĞİLİZ' DEMİŞTİ

Trump, pazar günü yaptığı basın toplantısında, işletmelerin devletleştirilmesine yönelik Savunma Üretim Yasası'na ilişkin bir soruya, "İmzaladım, şu anda yürürlükte. Ancak biz işletmeleri devletleştirmeye dayalı bir ülke değiliz. Venezuela'dan birini çağırıp devletleştirmenin faydalarını sorun. Pek olumlu değil" demişti.

 

 