New York'taki hemşireler virüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Mount Sinai West adlı hastanede çalışan hemşireler, önlük yetersizliğinden dolayı koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan bölgesinde bulunan bir hastanede çalışan hemşireler, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

Mount Sinai West adlı hastanede önlük yetersizliğinden dolayı bu yönteme başvuran hemşirelerin görüntüleri sosyal medyada, "Koca hastanede önlük kalmadı" ve "Daha fazla kullanılmamış maske yok. Hemşireler Kovid-19 krizinde başlarının çaresine bakıyor" yazılı paylaşımlarla gündem oldu.

Hemşireler, maske ve önlükleri bir süre birden fazla kez kullandıktan sonra bu yönteme başvurduklarını kaydetti.

BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, hastanede çalışan başhemşire yardımcısı Kious Kelly, KOVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada gündem olan hemşireler, "Kious, bunu hak etmemişti. Bundan hastane sorumlu tutulmalı. Onu hastane öldürdü" dedi.