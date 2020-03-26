New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a salgın tepkisi: Ahlaksızca hesap yapıyorlar

ABD'de 33 bin vaka ve 360'tan fazla ölü sayısı ile salgının en etkili olduğu eyaletlerin başında gelen New York'un belediye başkanı Bill de Blasio, eyaletlere verilecek paradan kendilerine çok az bir pay ayrıldığını söyleyerek Trump yönetimine tepki gösterdi.

ABD'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bini aştı.

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka sayısı 70 bini geçerken virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi.

New York eyaleti 33 bin vaka ve 360'tan fazla ölü sayısı ile ülkede salgının en etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TRUMP'A TEPKİ

Euronews'ta yer alan habere göre, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının merkezi halindeki kentte Kovid-19 ile mücadelenin aylar sürebileceğini belirtti.

Bill de Blasio, nisan ayının marta göre çok daha zorlu geçmesinin beklendiğini söyledi.

Eyaletlere verilecek paradan kendilerine çok az bir pay ayrıldığını kaydeden New York Belediye Başkanı, bu duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

Düzenlediği basın toplantısında, mevcut durumun ABD'de 1930'larda yaşanan ve "Büyük Buhran" olarak tanımlanan ekonomik krizden bu yana görülen en ciddi sorun olduğunu belirten Blasio, şöyle konuştu:

"Büyük Buhran'dan bu yana, bu devasa krizin ortasında, herhangi bir kamu görevlisinin, herhangi bir kişinin kendi başına ne yapacağını anlamayamıyorum. İhtiyacımız olan paradan mahrum bırakılıyoruz. Tüm ülke için 150 milyar dolarlık bir havuz oluşturdular. Ancak ülke genelindeki vakaların üçte biri burada. Birileri, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da bir hesap yapıyor. Matematiksel bir hesap yapıyorlar. Bize, şehirlere ve eyaletlere verdikleri paranın yüzde birinden bile azını verdiler ve ülkedeki vakaların üçte biri de burada. Bu çok ahlaksızca."

VALİDEN KONGRE'NİN YARDIM PAKETİNE ELEŞTİRİ

New York Valisi Andrew Cuomo da, Senato ile Beyaz Saray arasında uzlaşmaya varılan koronavirüs yardım paketini desteklemediğini söyleyerek, bunun New York için 'korkunç' olacağını dile getirdi.

New York eyaleti için bunun sadece 3,8 milyar dolar anlamına geldiğine işaret eden Cuomo, "Çok büyük meblağ gibi gelebilir, ancak biz 15 milyar dolarlık gelir açığına bakıyoruz. Bu virüsün maliyeti şu ana kadar zaten 1 milyar doları geçti ve işimiz bittiğinde muhtemelen milyarlarca dolara mal olacak." diye konuştu.