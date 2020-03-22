New York Belediye Başkanı: Büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini söylerken, "Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız" dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgınına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Eyaletteki vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını belirten Cuomo, vakaların 9 bin 45'inin New York'ta olduğunu söyledi.

Hastane kapasitelerini artırmaları gerektiğini dile getiren Cuomo, "Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak" dedi.

Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların dışarıya çıkmaya devam etmesini eleştiren Cuomo, "Bu sadece hata değil. Bu duyarsızlık. Bu küstahlık. Bu kendi kendimize zarar veren bir davranış. Bu başkalarına saygısızlık. Bu işin şakası yok ve ben şaka yapmıyorum" diye konuştu.

ABD ordusuna bağlı Mühendisler Birliği, virüsün yoğunlukla görüldüğü New York ve California eyaletindeki hasta yatak kapasitelerinin artırılması için çalışıyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ise eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini dile getirdi.

CNN televizyonuna konuk olan Blasio, "Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız" dedi.

Blasio, "Ordu devreye sokulmadı. Trump'ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor" diye konuştu.

Blasio, "Salgın konusunda gerçeği söylemek gerekirse daha yeni başlıyoruz. En kötüsü henüz gelmedi. Salgın, nisanda marttan daha kötü olacak. Mayıs da nisandan daha kötü olabilir" ifadesini kullandı.