New York valisi Trump'a isyan etti: Ölecek 26 bin kişiyi seçin...

ABD'de vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı ise 650'yi bulurken, Trump yönetimine sağlık cihazı eksikleri nedeniyle tepkiler sürüyor. New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, kendilerine 400 suni solunum cihazı gönderildiğini ancak 30 bin cihaza ihtiyaçları olduğunu söyledi.

ABD'nin New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimine tepki dolu bir açıklamada bulundu.

"Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim?" diyen Cuomo, bu karar nedeniyle 26 bin kişinin ölebileceğini söyledi, bu kişileri Trump yönetiminin belirlemesini istedi.

Cuomo, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" demişti.

ABD'de vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı ise 650'yi buldu.