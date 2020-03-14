ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada pandemiyi önlemek için 50 milyar dolar bütçe ayırdıklarını duyurduğu konuşmasında 'Aldığımız iyi kararlar sayesinde ölüm sayısı 50' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Trump, 'Aldığımız iyi kararlar sayesinde ölüm sayısı 50' derken kendisinin de yeni koronavirüs testine girdiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini söyledi.

Toplam vaka sayısının 2,499 olduğu ABD'de pandemi 55 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Pandemiyle mücadele için 50 milyar dolar bütçe ayırdıklarını, ABD'de herkesin ücretsiz yeni koronavirüs testi yaptırabileceğini söyleyen ABD Başkanı, Apple'ın Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararına yönelik "Tüm şirketler Apple'ın kararını izler ve perakende mağazalarını kapatırsa iyi olur" dedi.

İNGİLTERE VE İRLANDA'YA SEYAHAT KISITLANDI

Yurt içi seyahat kısıtlamalarını düşündüklerini söyleyen Trump, Britanya ve İrlanda'ya da seyahat yasağı koymayı göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Konuya ilişkin gelişmelerin bildirileceğini açıkladı.

Trump'ın ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mik Pence, İngiltere ve İrlanda'ya da seyahat kısıtlaması konduğunu açıklarken, uygulamanın pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacağını belirtti.

'FED ÇOK FAZLA KÖTÜ KARAR ALDI'

Trump, geçmişte defalarca eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kere daha yüklenerek, "Umarım Fed, virüsle mücadelede bize katılır. Fed Başkanı çok fazla kötü karar aldı" dedi.

