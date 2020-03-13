Trump'tan Obama'ya virüs suçlaması

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’ın koronavirüs için yeterli test kiti olmadığını kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Obama dönemini suçladı ve yapılan değişiklikle yakın zamanda geniş ölçekte testlerin yapılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yeni koronavirüs konusundaki umursamaz tavrıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Trump daha önce Beyaz Saray tarafından yetersizliği kabul edilen koronavirüs tanı testlerinin yakında geniş kesimlere sunulacağını söyledi.

ABD Başkanlık seçimlerinde olası rakibi Demokrat Parti’den aday adayı Joe Biden’ın eleştirilerine yanıt veren Trump, Biden’ı Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yaparken domuz gribine karşı tutumu nedeniyle eleştirdi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Trump “Joe Biden binlerce kişinin ölümüne yol açan H1N1 Domuz Gribi salgını sırasında görevdeydi. (Salgına karşı) verilen yanıt kayıtlara geçmiş en kötü yanıttı. Bizim yanıtımız ise en iyisi” dedi.

.... Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

Trump domuz gribine karşı icraatlarını “tam bir felaket” diye nitelediği Obama yönetimini ve federal hükümete bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerini (CDC) test kitlerinin yokluğundan sorumlu tuttu. Trump, Obama yönetiminde yapılan değişikliklerin işleri daha da karmaşıklaştırdığını savundu.

“Şimdiye dek test sorununu çözmek için anlamlı hiçbir şey yapılmadığını” söyleyen Trump, ancak gerekli “değişikliklerin yapıldığını” belirterek “Testler yakında çok geniş temelde yapılacak. Tüm bürokratik işlemler kolaylaştırıldı, harekete hazırız!” diye yazdı.

