Trump'tan Obama'ya virüs suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump yeni koronavirüs konusundaki umursamaz tavrıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Trump daha önce Beyaz Saray tarafından yetersizliği kabul edilen koronavirüs tanı testlerinin yakında geniş kesimlere sunulacağını söyledi.

ABD Başkanlık seçimlerinde olası rakibi Demokrat Parti’den aday adayı Joe Biden’ın eleştirilerine yanıt veren Trump, Biden’ı Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yaparken domuz gribine karşı tutumu nedeniyle eleştirdi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Trump “Joe Biden binlerce kişinin ölümüne yol açan H1N1 Domuz Gribi salgını sırasında görevdeydi. (Salgına karşı) verilen yanıt kayıtlara geçmiş en kötü yanıttı. Bizim yanıtımız ise en iyisi” dedi.

.... Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020